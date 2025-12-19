W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 294 Dollar - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal von 285 auf 294 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch wenn die Resultate besser als erwartet ausgefallen seien und der Jahresausblick angehoben worden sei, rechne er mit einer neutralen Kursreaktion, schrieb Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die eingeleitete Ausmusterung des Frachtflugzeugs MD-11 sollte sich im laufenden Quartal deutlich stärker bemerkbar machen, während der Frachtbereich weiterhin an Dynamik verliere./rob/edh/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:53 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JP Morgan
FedEx

Das könnte dich auch interessieren

Volumen von einer Milliarde
Commerzbank schließt Aktienrückkauf abgestern, 09:55 Uhr · Reuters
Commerzbank schließt Aktienrückkauf ab
Bericht über Auftragsfreigabe
Rüstungswerte etwas erholt17. Dez. · dpa-AFX
Rüstungswerte etwas erholt
Aktie zieht an
Fedex verdient überraschend viel und wird optimistischergestern, 22:42 Uhr · dpa-AFX
Fedex verdient überraschend viel und wird optimistischer
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionen17. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden