ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Südzucker auf 8,80 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,60 auf 8,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 gesenkt, um damit weniger günstigen als gedachten Zuckerpreisen Rechnung zu tragen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negative Auswirkungen auf die Dividendenzahlungen seien wahrscheinlich./mf/mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

