APA ots news: Liquiditätsmanagement bei Investmentfonds: FMA erläutert neue...

dpa-AFX
APA ots news: Liquiditätsmanagement bei Investmentfonds: FMA erläutert neue EU-Regeln für Asset Manager

FMA präzisiert Erwartungen der neuen AIFMD II in einer neuen  
Ausgabe "Reden wir über Aufsicht" 

Wien (APA-ots) - Investmentfonds müssen künftig noch robuster gegen  
Liquiditätsrisiken 
aufgestellt sein: Die Finanzmarktaufsicht (FMA) legt in der aktuellen 
Ausgabe ihrer Reihe "Reden wir über Aufsicht" konkrete Erwartungen an 
das Liquiditätsmanagement von Asset Managern fest. Im Fokus stehen 
die neuen Vorgaben der EU-Richtlinie AIFMD II, die ab 16. April 2026 
verpflichtend umzusetzen sind. 

Stärkung von Widerstandsfähigkeit und Anlegerschutz 
Mit den neuen Regelungen werden Asset Manager verpflichtet, 
mindestens zwei zusätzliche Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMTs) 
auszuwählen, zu kalibrieren und bei Bedarf zu aktivierentransparent 
zu dokumentieren. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit von Fonds in 
Stresssituationen zu erhöhen und den Schutz der Anleger:innen zu 
stärken. Die FMA betont die Bedeutung klarer Aktivierungskriterien, 
umfassender Dokumentation und einer proaktiven Kommunikation mit 
Anleger:innen. 

Praxisbeispiele und neue Instrumente 
Die Publikation illustriert anhand aktueller Praxisbeispiele die 
Relevanz eines flexiblen und vorausschauenden Liquiditätsmanagements. 
Neben etablierten Instrumenten wie Suspendierung und Side Pockets 
müssen künftig quantitative weitere LMTs wie Rücknahmebeschränkungen 
und/oder Anti-Dilution Tools eingesetzt werden. 

Transparenz und laufende Überprüfung 
Die Wirksamkeit und Eignung der eingesetzten LMTs sind regelmäßig zu 
überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Ein effektiver Austausch mit 
Depotbanken sowie eine verständliche Information der Anleger:innen 
stehen im Zentrum der neuen Anforderungen. 

Europäische Harmonisierung und Good Practices 
Die neuen Vorgaben schaffen einen europaweit einheitlicheren Rahmen 
und erhöhen die Anforderungen an das Liquiditätsmanagement von 
Investmentfonds. Die FMA setzt klare Erwartungen an Asset Manager 
hinsichtlich Auswahl, Kalibrierung, Aktivierung und Kommunikation von 
LMTs undempfiehlt Anleger:innen, vor dem Kauf eines Fonds die 
gewählten LMTs und deren Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und 
grundsätzlich diversifiziert zu investieren. 

Die vollständige Ausgabe "Reden wir über Aufsicht: 
Liquiditätsmanagement für Investmentfonds" steht ab sofort auf der 
Website der FMA zum Download bereit. 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0044    2025-12-19/10:15
APA

