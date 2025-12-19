APA ots news: Nationalbank: Stabilisierung der Konjunktur in herausforderndem Umfeld

Gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich 2025 bis 2028 vom Dezember 2025 Wien (APA-ots) - Die heute präsentierte Prognose der Oesterreichischen Nationalbank ( OeNB) für den Zeitraum 2025 bis 2028 zeichnet das Bild einer schrittweisen konjunkturellen Stabilisierung vor dem Hintergrund anhaltender wirtschaftlicher Herausforderungen. Für 2025 wird ein Wachstum von 0,6 % erwartet. In den Jahren 2026 und 2027 beschleunigt sich das Wachstum auf 0,8 % bzw. 1,1 %. Die Arbeitslosenquote steigt 2025 auf 7,5 % und sinkt erst wieder ab 2027. Die Inflation beläuft sich für das Gesamtjahr 2025 aufgrund auslaufender Energiepreishilfen temporär auf 3,6 %. Im kommenden Jahr läuft dieser Effekt aus und führt in Verbindung mit einem schwächeren Lohnwachstum zu einem Sinken der Inflation 2026 auf 2,4 % und 2027 auf 2,1 %. Der Budgetsaldo verbessert sich 2025 auf -4,5 % des BIP. Werden die bisher hinreichend konkretisierten und keine weiteren Maßnahmen umgesetzt, wird er sich 2026 und 2027 nur leicht auf -4,2 % verbessern. "Österreichs Wirtschaft tastet sich nach zwei Jahren der Rezession behutsam zurück auf einen Pfad der Erholung. Wir sehen 2025 eine Rückkehr zu verhaltenem Wachstum, das sich in den Folgejahren schrittweise beschleunigen sollte. Gleichzeitig bleibt das wirtschaftliche Umfeld anspruchsvoll. Verluste an preislicher Wettbewerbsfähigkeit, Zölle und schwelende Handelskonflikte stellen unser exportorientiertes Wachstumsmodell vor zusätzliche Herausforderungen. Die heimischen Investitionen und der heimische Konsum wachsen wieder etwas stärker, aber die globale wirtschaftliche Unsicherheit führt weiter zu Zurückhaltung bei Unternehmen und Haushalten. Positiv ist, dass der Inflationsdruck 2026 deutlich nachlässt. Im Bereich der öffentlichen Finanzen zeigt sich zwar eine leichte Verbesserung des Budgetsaldos in den kommenden Jahren, insgesamt bleibt die Budgetlage jedoch angespannt und erfordert zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen und Budgetdisziplin. Um mittelfristig höhere Wachstumsaussichten zu verwirklichen, ist es entscheidend, dass die europäische Wettbewerbsfähigkeit konsequent gestärkt wird, produktivitätsverbessernde Maßnahmen gesetzt werden und strukturelle Reformen beschleunigt werden. Ein solches Maßnahmenbündel würde über mehr wirtschaftliche Zuversicht auch die heimische Nachfrage stärken, insbesondere den Konsum, und damit den eingeschlagenen Erholungspfad nachhaltig absichern", erklärt OeNB- Gouverneur Martin Kocher anlässlich der Pressekonferenz zur Prognose. Zwtl.: Unsicheres internationales Umfeld und sinkende Wettbewerbsfähigkeit fordern Exporteure Die Exportwirtschaft als tragende Säule der österreichischen Wirtschaft steht unter mehrfachem Druck. Neben der schwachen deutschen Industriekonjunktur belasten die US-Zölle, hohe Lohn- und Energiekosten, die Euro-Aufwertung sowie die zunehmende Konkurrenz Chinas auf dem Weltmarkt die Exportentwicklung. In der Folge beurteilt die exportorientierte Industrie - trotz einer leichten Erholung im Jahr 2025 - ihre Lage mehrheitlich pessimistisch. Von der Bauwirtschaft sind in den nächsten drei Jahren keine starken Impulse zu erwarten. Die Wohnbauinvestitionen sind seit 2022 aufgrund gestiegener Finanzierungskosten, dem Auslaufen des Wohnbauzyklus und der allgemeinen konjunkturellen Schwäche deutlich gesunken und werden sich in den kommenden Jahren nur leicht erholen. Ein schrittweiser Rückgang der historisch hohen Sparquote in den Jahren 2025 und 2026 ermöglicht trotz nur geringfügig steigender real verfügbarer Haushaltseinkommen ein - wenn auch moderates - Wachstum der privaten Konsumausgaben. Die schwache Wirtschaftsentwicklung der letzten drei Jahre kommt zunehmend auf dem Arbeitsmarkt an. Die Arbeitslosenquote gemäß AMS steigt für das Gesamtjahr 2025 um 0,5 Prozentpunkte auf 7,5 % und wird erst ab 2027 wieder sinken. Zwtl.: Inflation sinkt durch schwächeres Lohnwachstum und geringere Energieinflation Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflation hat sich in Österreich in den letzten Monaten bei rund 4,0 % eingependelt. Für das Gesamtjahr 2025 liegt sie laut Prognose bei 3,6 %. Für das Jahr 2026 wird ein Rückgang auf 2,4 % erwartet, gefolgt von einer weiteren Abnahme auf jeweils 2,1 % in den Jahren 2027 und 2028. Die Kerninflationsrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) dürfte 2026 mit 2,7 % noch über der Gesamtinflation liegen, sollte sich aber in den Folgejahren - ähnlich wie die HVPI- Inflation - auf 2,1 % einpendeln. Hauptgründe für den Rückgang der Inflation sind auslaufende Energiepreis-Maßnahmen, schwächeres Lohnwachstum, rückläufige Rohstoffpreise für Energie und die Aufwertung des Euro. Seit der Veröffentlichung der letzten Prognose führten insbesondere die mehrjährigen Lohnabschlüsse in der Metallindustrie, im öffentlichen Dienst und im Handel, die teils spürbar unter der rollierenden Inflation liegen, zu einer kostenseitigen Verringerung des Preisdrucks. Eine Analyse der haushaltsspezifischen Inflationsraten für den Zeitraum 2022 bis 2025 zeigt: 2022 lag die Inflation der oberen Einkommensdezile über jener der unteren. Ab 2023 bis einschließlich Q3 2025 kehrte sich dieser Zusammenhang um - die unteren Dezile verzeichneten höhere Raten. Einkommen beeinflusst die Haushaltsinflation, ist aber nicht der einzige Faktor. Gemessen an der kumulierten Inflation seit 2021 hatten Pensionist:innen, Pflichtschulabgänger:innen, Hauseigentümer:innen, Haushalte in ländlichen Gemeinden und Singles die vergleichsweise höchsten Teuerungsraten. Zwtl.: Zusätzliche Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung notwendig Der Budgetsaldo verbessert sich 2025 leicht auf -4,5 % des BIP. Für 2026 und 2027 wird auf Basis der bisher bekannten und hinreichend konkretisierten Konsolidierungsmaßnahmen eine nur leichte Verbesserung des Saldos auf -4,2 % erwartet. 2028 kommt es durch die Einführung der EU-weiten CO2-Bepreisung im Rahmen des das Emissionshandelssystems ETS2 zu einer Verschlechterung des Saldos auf -4,4 %: Die bisherige nationale CO2-Steuer läuft Ende 2027 aus, die Einnahmen aus ETS2 werden aber erst 2029 als Staatseinnahmen verbucht. Die Schuldenquote wird 2025 bei etwa 81,9 % des BIP liegen und bis 2028 auf 86,8 % steigen. Verantwortlich dafür sind sowohl das weiterhin hohe Primärdefizit als auch das geringe nominelle BIP- Wachstum. Zwtl.: Prognoserisiken Die Risiken für das Wachstum sind weitgehend ausgeglichen. Während weitere erforderliche Konsolidierungsmaßnahmen und die hohe geopolitische Unsicherheit ein Abwärtsrisiko darstellen, kann eine stärkere Erholung im Wohnbau und eine Erholung des Vertrauens der Konsument:innen zu einem höheren Wachstum führen. Auch bei der Inflationsprognose halten sich Aufwärts- und Abwärtsrisiken die Waage. Höhere Lohnabschlüsse im Dienstleistungssektor könnten zu einem zusätzlichen Preisauftrieb führen, während ein stärkerer Anstieg des Euro-Wechselkurses gegenüber anderen Währungen oder die vermehrte Handelsumlenkung von Waren aus Fernost nach Europa den Preisauftrieb verringern könnten. Die Langversion der OeNB-Prognose finden Sie hier . 