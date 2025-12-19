Beobachter: Keine Hungersnot mehr in Gaza - Lage aber noch kritisch

19. Dez (Reuters) - Im Gazastreifen herrscht einer international anerkannten Beobachtungsstelle zufolge keine Hungersnot mehr. Die Lage in dem Palästinensergebiet bleibe jedoch kritisch und die Not groß, teilte die Initiative "Integrated Food Security Phase Classification" (IPC) am ⁠Freitag in ihrem jüngsten ‍Bericht mit. Grund für die Verbesserung sei der erleichterte Zugang für Lebensmittel-Lieferungen seit Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas am 10. Oktober.

Die IPC ist eine ‌Initiative von UN- und Hilfsorganisationen zur Überwachung von Hungerkrisen. Sie hatte noch vor vier Monaten erklärt, dass 514.000 Menschen und damit fast ein ‍Viertel der Bevölkerung im Gazastreifen von einer Hungersnot betroffen seien.

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan erklärte ungeachtet des IPC-Berichts: "Die israelische Regierung muss viel mehr Hilfslieferungen zulassen. Weitere Unterstützung von uns steht bereit. Sie muss die Menschen jetzt erreichen."

Die Beobachtungsstelle warnte am Freitag zugleich vor der Gefahr eines Rückschlags. Bei einer Wiederaufnahme der Kämpfe und einem Stopp der Hilfslieferungen könnte im schlimmsten Fall der gesamte Gazastreifen bis ‍Mitte April 2026 von einer Hungersnot bedroht sein. Von einer ⁠Hungersnot wird gesprochen, wenn mindestens 20 Prozent der Bevölkerung unter extremer Nahrungsmittelknappheit leiden, jedes dritte Kind akut unterernährt ist und täglich zwei von 10.000 Menschen an Hunger oder den Folgen von Mangelernährung sterben.

Obwohl keine Hungersnot mehr ‍klassifiziert wird, leiden dem IPC-Bericht zufolge immer noch mehr als 100.000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen, die als extremer Nahrungsmangel mit deutlich erhöhtem Risiko für akute ⁠Unterernährung und Tod beschrieben werden. Ärzte vor Ort berichten von weiterhin weit verbreiteter Mangelernährung.

Auch der Leiter des Welternährungsprogramms (WFP) in der Region, Antoine Renard, sprach von Anzeichen einer Verbesserung. "Dass der größte Teil der Bevölkerung zwei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen kann, ist ein ‍klares Zeichen dafür, dass wir eine leichte Trendwende erleben", ‌sagte er am Donnerstag. Es sei jedoch ein "ständiger Kampf", einen reibungslosen Zugang für Hilfslieferungen sicherzustellen. Vertreter anderer Hilfsorganisationen wiesen zudem darauf hin, dass hohe Lebensmittelpreise und ein Mangel an nährstoffreicher Nahrung die Genesung der Menschen von Mangelernährung erschwerten.

Israel kontrolliert den Zugang zum Gazastreifen. Die für die Koordinierung von Hilfslieferungen zuständige israelische Militärbehörde Cogat teilte mit, seit Beginn der Waffenruhe seien täglich 600 bis 800 Lastwagen in das Gebiet gelangt. Davon machten Lebensmittel 70 Prozent der Lieferungen aus. Die im Gazastreifen herrschende Hamas bestreitet diese Zahlen. Es seien weitaus weniger Lkw mit Hilfsgütern gewesen. Hilfsorganisationen haben Israel wiederholt vorgeworfen, die ⁠Einfuhr notwendiger Güter zu blockieren, was die Regierung in Jerusalem zurückweist.

