Großauftrag

Bund bestellt 200 Schützenpanzer bei KNDS und Rheinmetall

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Quelle: Spech/Shutterstock.com

Die Bundeswehr hat 200 Puma-Schützenpanzer bestellt. Das Beschaffungsamt habe einen entsprechenden Auftrag mit einem Wert von 4,2 Milliarden Euro unterzeichnet, teilten die Rüstungskonzerne Rheinmetall in Düsseldorf und KNDS Deutschland in München mit.

Der Auftrag geht an ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Waffenschmieden, die sich den Umsatz hälftig aufteilen. Die ersten Schützenpanzer sollen Mitte 2028 ausgeliefert werden.

Die Bestellung geht auf einen bereits 2023 abgeschlossenen Rahmenvertrag zurück, der zunächst zu einem Auftrag von 50 Schützenpanzern führte. Jetzt folgt die zweite, deutlich größere Order. Sie enthält auch Schutzmodule und Lagerbehälter. Der Puma bietet neun Soldaten Platz, darunter sechs Mann als Schützentrupp.

Rheinmetall

g​n​u​b​r​e​W
