Bundesrat beschließt Steuerentlastung für Pendler und Gastronomie

Berlin, 19. Dez (Reuters) - Berufspendler und Gastronomie können sich über Steuererleichterungen ab dem kommenden Jahr freuen.

Der Bundesrat stimmte am Freitag einem Gesetzespaket ⁠mit jährlichen ‍Entlastungen von knapp fünf Milliarden Euro zu. Der Bundestag hatte das Gesetz bereits vor gut zwei Wochen ‌beschlossen. Die Neuregelungen sollen zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Das Gesetz sieht ‍auch höhere Vergünstigungen für Gewerkschaftsbeiträge, Parteispenden und Pauschalen für das Ehrenamt vor. Im Laufe des Tages sollten auch Steuersenkungen für Bauern beim Agrardiesel und die Absenkung der Stromsteuer für Teile der Wirtschaft den Bundesrat passieren.

Kernpunkt des nun beschlossenen Steueränderungsgesetzes ‍ist die dauerhafte Senkung des Umsatzsteuersatzes ⁠für Speisen in Restaurants auf sieben Prozent. Zudem gilt die Entfernungspauschale von 38 Cent pro Kilometer künftig ab dem ersten und ‍nicht erst ab dem 21. Kilometer. Für Geringverdiener wird die sogenannte Mobilitätsprämie unbefristet verlängert.

Zudem wollte die ⁠Länderkammer im Verlauf der Sitzung die Rückkehr zur vollen Entlastung beim Agrardiesel beschließen. Ab dem 1. Januar 2026 erhalten land- und forstwirtschaftliche Betriebe damit wieder die ‍ursprüngliche Rückvergütung von 21,48 Cent ‌pro Liter Diesel. Insgesamt wird die Branche dadurch um rund 430 Millionen Euro entlastet.

Für Teile der Wirtschaft wird die Stromsteuer dauerhaft auf das europäische Mindestmaß von 0,05 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Davon sollen rund 600.000 Unternehmen profitieren. Der Bund rechnet dadurch 2026 mit Steuermindereinnahmen von rund 1,3 Milliarden Euro und ab 2027 etwa 2,8 Milliarden Euro jährlich.

