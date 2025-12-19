DAX-FLASH: Dax am Verfallstag wohl etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag dürfte es am Freitag für den Dax wieder etwas bergab gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent niedriger auf 24.130 Punkte. Durch den schwächeren Start droht die Wochenbilanz des Dax auch wieder moderat negativ zu werden. Im Dezember steht der Leitindex aber mit mehr als einem Prozent im Plus und in der Jahresbilanz mit mehr als 21 Prozent.

Im Handelsverlauf könnte es am Freitag noch einmal spannend werden. "Es ist der größte und wichtigste Optionsverfall des Jahres", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick darauf, dass Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen. Den Dreh- und Angelpunkt sieht er bei der Marke von 24.000 Punkten, die zuletzt zeitweise unterschritten wurde. Inflationsdaten aus den USA hatten dem Dax am Vortag den notwendigen Schub gegeben, um wieder etwas Puffer zu dieser psychologischen Marke aufzubauen.

Laut Altmann wird es auch "der letzte große Handelstag des Jahres", da die kommende Woche wegen Weihnachten deutlich verkürzt ist und sich viele Anleger in die Feiertage verabschieden dürften. Auf Unternehmensseite stehen unter anderem Adidas , Puma und DHL im Fokus wegen Vorgaben ihrer US-Konkurrenten Fedex und Nike , die am Vorabend nach US-Börsenschluss ihre Zahlen vorgelegt hatten./tih/stk