Deutsche Erzeugerpreise mit stärkstem Rückgang seit anderthalb Jahren

Berlin, 19. Dez (Reuters) - Die deutschen Erzeugerpreise sind im November so stark gefallen wie seit anderthalb Jahren nicht mehr.

Die Hersteller gewerblicher Produkte - von Lebensmitteln bis ⁠hin zu Industriegütern - ‍verlangten durchschnittlich 2,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das ist der stärkste Rückgang seit April 2024, wie das ‌Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im Oktober hatte das Minus noch bei 1,8 Prozent gelegen. Von ‍der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten diesmal nur mit einem Rückgang von 2,2 Prozent gerechnet.

Für die Verbraucher sind das potenziell gute Nachrichten: In der Statistik werden die Preise für Produkte von Herstellern geführt, bevor sie etwa in den Groß- und Einzelhandel kommen. Sie sind ‍deshalb ein früher Signalgeber für die allgemeine Inflation. ⁠Verbraucher mussten im November 2,3 Prozent mehr für Waren und Dienstleistungen bezahlen als ein Jahr zuvor.

"Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat ‍waren auch im November 2025 die niedrigeren Energiepreise", erklärten die Statistiker. Sie fielen um 9,0 Prozent niedriger aus. ⁠Dabei sanken die Erdgaspreise mit 14,2 Prozent besonders stark. Strom kostete 11,6 Prozent weniger, während für Fernwärme 0,2 Prozent weniger verlangt wurde. Leichtes Heizöl kostete dagegen 5,8 Prozent mehr als ‍ein Jahr zuvor, während Kraftstoffe ‌3,2 Prozent teurer wurden.

Nahrungsmittel verteuerten sich um 0,9 Prozent. Deutlich teurer im Vergleich zum Vorjahresmonat waren Rindfleisch (+25,7 Prozent) und Kaffee (+18,7 Prozent). Dagegen waren Butter (-28,4 Prozent), Schweinefleisch (-8,5 Prozent) und Zucker (-4,5 Prozent) deutlich billiger zu haben.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet im kommenden Jahr mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 2,1 Prozent, nach 2,2 Prozent im zu Ende gehenden Jahr. 2027 soll sie wieder bei 2,2 Prozent liegen. Die Europäische Zentralbank strebt ⁠in der Währungsunion einen Wert von zwei Prozent an.

