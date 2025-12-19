Deutsche Exporte nach Bulgarien wachsen vor Euro-Beitritt

Berlin, 19. Dez (Reuters) - Die deutschen Exporte nach Bulgarien florieren schon vor der dortigen Euro-Einführung am 1. Januar 2026.

Von Januar bis Oktober wuchsen die Ausfuhren in das südosteuropäische Land ⁠um 7,2 Prozent ‍auf 5,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Damit setzt sich der langjährige Aufwärtstrend fort: Seit dem bulgarischen EU-Beitritt 2007 ‌bis 2024 haben sich die Exporte dorthin auf 5,9 Milliarden Euro mehr als verdoppelt (+141,2 Prozent). Aktuell liegt Bulgarien auf ‍Rang 40 der wichtigsten Empfängerstaaten deutscher Warenexporte - hinter Singapur und vor Kroatien. Im Jahr seines EU-Beitritts 2007 hatte Bulgarien auf Rang 46 gelegen, im vergangenen Jahr auf Rang 41.

Von dort nach Deutschland importiert wurden in den ersten zehn Monaten des Jahres Waren im Wert von 5,2 Milliarden Euro, ein Rückgang von ‍6,2 Prozent. Die Einfuhren stiegen zuvor von 2007 bis ⁠2024 um mehr als das Vierfache (+345,3 Prozent) auf 6,6 Milliarden Euro.

Deutschland exportiert vor allem Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile nach Bulgarien. Diese Ausfuhren summierten sich auf 919,4 Millionen Euro, ein Plus ‍von 11,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Weitere wichtige Exportgüter sind Maschinen im Wert von 692,0 Millionen Euro (+1,4 Prozent) und Nahrungsmittel mit ⁠461,3 Millionen Euro (+15,5 Prozent). Unter den Nahrungsmitteln wurden vor allem Schokolade im Wert von 102,7 Millionen Euro (+33,3 Prozent) sowie Käse und Quark für 50,8 Millionen Euro (+19,0 Prozent) geliefert.

Aus Bulgarien bezieht Deutschland vor allem Wertstoffe aus der ‍Rückgewinnung – fast ausschließlich Abfälle und Schrott ‌von Edelmetallen. Diese Einfuhren summierten sich bis Ende Oktober auf 752,0 Millionen Euro (+56,6 Prozent). Es folgen elektrische Ausrüstungen im Wert von 717,6 Millionen Euro (+2,5 Prozent) und Metalle für 628,8 Millionen Euro (-51,2 Prozent).

Deutschland verzeichnete in den ersten zehn Monaten 2025 im Handel mit Bulgarien einen Exportüberschuss. Es wurden für 84,1 Millionen Euro mehr Waren exportiert als von dort importiert. Von 2017 bis ins Jahr 2024 wies der deutsche Außenhandel einen Importüberschuss mit Bulgarien auf: In diesen Jahren wurden stets mehr Waren aus ⁠Bulgarien importiert als dorthin exportiert. Allein 2024 betrug der Importüberschuss 644,5 Millionen Euro.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr)