dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Am Verfallstag wohl etwas schwächer - Teil 1

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Nach der Erholung vom Vortag dürfte es am Freitag für den Dax wieder etwas bergab gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent niedriger auf 24.130 Punkte. Durch den schwächeren Start droht die Wochenbilanz des Dax auch wieder moderat negativ zu werden. Im Dezember steht der Leitindex aber mit mehr als einem Prozent im Plus und in der Jahresbilanz mit mehr als 21 Prozent. Im Handelsverlauf könnte es am Freitag noch einmal spannend werden. "Es ist der größte und wichtigste Optionsverfall des Jahres", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick darauf, dass Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen. Den Dreh- und Angelpunkt sieht er bei der Marke von 24.000 Punkten, die zuletzt zeitweise unterschritten wurde. Inflationsdaten aus den USA hatten dem Dax am Vortag den notwendigen Schub gegeben, um wieder etwas Puffer zu dieser psychologischen Marke aufzubauen.

USA: - ERHOLT - Inflationsdaten und ein starker Geschäftsausblick des Speicherchipherstellers Micron haben den US-Börsen am Donnerstag Erholungsimpulse beschert. Die teils deutlichen Gewinne bröckelten allerdings bis Handelsschluss spürbar ab. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag 0,14 Prozent höher auf 47.951,85 Punkten. Am vergangenen Freitag erst hatte der weltweit wohl bekannteste Aktienindex ein Rekordhoch bei 48.887 Punkten erreicht, anschließend dann aber überwiegend nachgegeben.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen in Asien haben überwiegend im Nachgang der US-Inflationsdaten und den positiven US-Aktienmärkten am Freitagmorgen mit Kursgewinnen reagiert. Die Inflationsrate in den USA war im November überraschend gefallen, was die Erwartung in puncto weiterer Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr untermauert.

DAX 24199,50 1,00% XDAX 24136,47 1,07% EuroSTOXX 50 5741,71 1,06% Stoxx50 4860,31 0,86% DJIA 47951,85 0,14% S&P 500 6774,76 0,79% NASDAQ 100 25019,37 1,51%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 127,33 -0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1720 -0,02% USD/Yen 155,96 0,22% Euro/Yen 182,78 0,20%

BITCOIN:

Bitcoin 86.957 +0,57% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 59,72 -0,10 USD WTI 56,02 -0,13 USD

/stk