EQS-Adhoc: Dürr AG hebt Prognose für Free Cashflow an

EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Dürr AG hebt Prognose für Free Cashflow an



19.12.2025 / 17:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dürr AG hebt Prognose für Free Cashflow an

Dürr AG – WKN 556520 / ISIN DE0005565204

Bietigheim-Bissingen, 19. Dezember 2025 – Die Dürr AG hebt die Prognose für den Free Cashflow im Geschäftsjahr 2025 auf 100 bis 200 Mio. € an (zuvor: 0 bis 50 Mio. €). Damit verbunden wird auch die Prognose für die Nettofinanzverschuldung zum 31. Dezember 2025 angepasst, sie beträgt nunmehr -75 bis -175 Mio. € (zuvor: -250 bis -300 Mio. €).

Ausschlaggebend für die Prognoseanhebungen sind hohe vorgezogene Zahlungen von Kunden im vierten Quartal sowie Verschiebungen von ausgehenden Zahlungen des Dürr-Konzerns in das Jahr 2026. Der Free Cashflow für die ersten neun Monate 2025 hatte 85,0 Mio. € betragen.

Im Nettofinanzstatus wird sich zudem der im vierten Quartal 2025 vereinnahmte Erlös von rund 290 bis 310 Mio. € aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts bemerkbar machen. Der positive Einfluss des Verkaufserlöses auf den Nettofinanzstatus ist etwas stärker als ursprünglich angenommen, da die Steuerzahlungen in Zusammenhang mit der Umwelttechniktransaktion, wie am 31. Oktober angekündigt, erst 2026 abfließen werden.

Für den Nettofinanzstatus hatte die Dürr AG am 6. März 2025 ursprünglich -500 bis -550 Mio. € prognostiziert. Nach dem Abschluss des Verkaufsvertrags für die Umwelttechnik wurde die Spanne am 29. Juni 2025 mit Blick auf den zu erwartenden Erlös auf -250 bis -300 Mio. € angepasst. Die bisherige Prognose für den Free Cashflow (0 bis 50 Mio. €) stammt vom 6. März 2025.

_______________________________________________________________

Kontakt:

Dürr AG

Mathias Christen

Corporate Communications & Investor Relations

Telefon +49 7142 78-1381

E-Mail corpcom@durr.com

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie, bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie bei der Montage von Medizin- und Elektroprodukten und in der Batteriefertigung. Der Dürr-Konzern erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 4,7 Mrd. € und hat rund 18.000 Beschäftigte sowie 130 Standorte in 32 Ländern. Seit dem Verkauf der Umwelttechniksparte Ende Oktober 2025 ist das Geschäft in drei Divisions gebündelt:

Automotive: Lackiertechnik, Endmontage-, Prüf- und Befülltechnik

Industrial Automation: Montage- und Prüfsysteme für Automobilkomponenten, Medizinprodukte und Konsumgüter sowie Auswuchtlösungen und Beschichtungsanlagen für Batterieelektroden

Woodworking: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie

Diese Veröffentlichung wurde von der Dürr AG/dem Dürr-Konzern selbstständig erstellt und kann Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind – wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld – stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen der Dürr AG, insbesondere im Abschnitt „Risiken“ des Geschäftsberichts, beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrundeliegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen des Dürr-Konzerns wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „ausgehen“, „rechnen mit“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Die Dürr AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Aussagen zu Marktpositionen basieren auf den Einschätzungen des Managements und werden durch externe, spezialisierte Agenturen unterstützt.

Unsere Finanzberichte, Präsentationen, Presse- und Ad-hoc-Meldungen können alternative Leistungskennzahlen enthalten. Diese Kennzahlen sind nach den IFRS (International Financial Reporting Standards) nicht definiert. Bitte bewerten Sie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Dürr-Konzerns nicht ausschließlich auf Basis dieser ergänzenden Finanzkennzahlen. Sie ersetzen keinesfalls die im Konzern-abschluss dargestellten und im Einklang mit den IFRS ermittelten Finanzkennzahlen. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen. Weitere Informationen zu den von der Dürr AG verwendeten alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im Finanzglossar auf der Webseite.

19.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Dürr Aktiengesellschaft Carl-Benz-Str. 34 74321 Bietigheim-Bissingen Deutschland Telefon: 07142 78-0 Fax: 07142 78-1716 E-Mail: corpcom@durr.com Internet: www.durr-group.com ISIN: DE0005565204 WKN: 556520 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 2249474

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2249474 19.12.2025 CET/CEST