EQS-Adhoc: EVAN Group plc: Delisting der Anleihe beschlossen

EVAN Group plc: Delisting der Anleihe beschlossen
19.12.2025 / 14:00 CET/CEST
EVAN Group plc: Delisting der Anleihe beschlossen
Valletta, 19.Dezember 2025 – Die EVAN Group plc mit Sitz in Malta, Emittentin der 6,0 % Anleihe 2017/2022, ISIN: DE000A19L426 / WKN: A19L42 (insgesamt „EVAN-Anleihe“), gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Insolvenzverwalters beschlossen hat, die Einbeziehung der EVAN-Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) zu kündigen. Die Gesellschaft wird die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der EVAN-Anleihe unverzüglich vornehmen. Der letzte Handelstag für die Schuldverschreibungen der EVAN-Anleihe im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 30. Januar 2026 sein.
Der Beschluss über das Delisting erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Einbeziehung zum Börsenhandel verbundenen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht mehr angemessenen Kosten.
Kontakt:
EVAN Group plc
Patrick Gerstner, Director
Heinrich Josef Ostkirchen, Director
E-Mail: info@evan-group.com
Tel.: +49 (0)2801 805 630
Geschäftsanschrift:
Georg-Bleibtreu-Straße 10
D-46509 Xanten
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVAN Group plc.
|St. Christopher Street 168
|VLT 1467 Valletta
|Malta
|Telefon:
|+49 (0)2801 805 630
|E-Mail:
|info@evan-group.com
|Internet:
|www.evan-group.de
|ISIN:
|DE000A19L426
|WKN:
|A19L42
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2249314
