EQS-Adhoc: EVAN Group plc: Delisting der Anleihe beschlossen

EQS-Ad-hoc: EVAN Group plc. / Schlagwort(e): Anleihe/Delisting

19.12.2025 / 14:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Insiderinformation nach Art.17 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

EVAN Group plc: Delisting der Anleihe beschlossen

Valletta, 19.Dezember 2025 – Die EVAN Group plc mit Sitz in Malta, Emittentin der 6,0 % Anleihe 2017/2022, ISIN: DE000A19L426 / WKN: A19L42 (insgesamt „EVAN-Anleihe“), gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Insolvenzverwalters beschlossen hat, die Einbeziehung der EVAN-Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) zu kündigen. Die Gesellschaft wird die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der EVAN-Anleihe unverzüglich vornehmen. Der letzte Handelstag für die Schuldverschreibungen der EVAN-Anleihe im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 30. Januar 2026 sein.

Der Beschluss über das Delisting erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Einbeziehung zum Börsenhandel verbundenen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht mehr angemessenen Kosten.

Kontakt:

EVAN Group plc

Patrick Gerstner, Director

Heinrich Josef Ostkirchen, Director

E-Mail: info@evan-group.com

Tel.: +49 (0)2801 805 630

Geschäftsanschrift:

Georg-Bleibtreu-Straße 10

D-46509 Xanten

Ende der Insiderinformation

Unternehmen: EVAN Group plc. St. Christopher Street 168 VLT 1467 Valletta Malta Telefon: +49 (0)2801 805 630 E-Mail: info@evan-group.com Internet: www.evan-group.de ISIN: DE000A19L426 WKN: A19L42 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

