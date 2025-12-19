W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus wird neue Aufsichtsratsvorsitzende der JENOPTIK AG

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalie
JENOPTIK AG: Daniela Mattheus wird neue Aufsichtsratsvorsitzende der JENOPTIK AG

19.12.2025 / 16:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Aufsichtsrat der JENOPTIK AG, Jena, hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2025 Daniela Mattheus einstimmig und mit Wirkung ab dem 30. Dezember 2025 zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Entsprechend den Vorgaben in der Satzung der JENOPTIK AG erfolgte die Wahl für die restliche Amtsdauer des ausscheidenden Vorsitzenden Matthias Wierlacher, d.h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2026.

Daniela Mattheus, professionelle Aufsichtsrätin, ist seit November 2023 Mitglied im Aufsichtsrat von Jenoptik.

Kontakt: Head Investor Relations, Andreas Theisen, Tel. +49(0)3641-652291; andreas.theisen@jenoptik.com; www.jenoptik.de

Ende der Insiderinformation

Jenoptik

