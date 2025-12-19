EQS-AFR: Schaeffler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schaeffler AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Schaeffler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.12.2025 / 10:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Schaeffler AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/veranstaltungen-publikationen/ergebnisveroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.schaeffler.com/en/investor-relations/events-publications/earnings-releases/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/veranstaltungen-publikationen/ergebnisveroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.schaeffler.com/en/investor-relations/events-publications/earnings-releases/

