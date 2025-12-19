W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Schaeffler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schaeffler AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Schaeffler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.12.2025 / 10:00 CET/CEST
Hiermit gibt die Schaeffler AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/veranstaltungen-publikationen/ergebnisveroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.schaeffler.com/en/investor-relations/events-publications/earnings-releases/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/veranstaltungen-publikationen/ergebnisveroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.schaeffler.com/en/investor-relations/events-publications/earnings-releases/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.schaeffler.com
