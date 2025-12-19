W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Villeroy & Boch AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

19.12.2025 / 10:17 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Villeroy & Boch AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen/quartalsberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/en/investor-relations/publications/quarterly-reports.html

19.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Internet:www.villeroy-boch.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2249186 19.12.2025 CET/CEST

