EQS-AFR: Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die Villeroy & Boch AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen/quartalsberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/en/investor-relations/publications/quarterly-reports.html

Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland

