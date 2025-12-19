EQS-AFR: Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Villeroy & Boch AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
19.12.2025 / 10:17 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Villeroy & Boch AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen/quartalsberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://www.villeroyboch-group.com/en/investor-relations/publications/quarterly-reports.html
19.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Villeroy & Boch AG
|Saaruferstraße 1-3
|66693 Mettlach
|Deutschland
|Internet:
|www.villeroy-boch.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2249186 19.12.2025 CET/CEST