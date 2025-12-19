EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.12.2025 / 11:20 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Hans Michael
|Nachname(n):
|Larsson
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|KION GROUP AG
b) LEI
|5299005KY91C4C6U9H17
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000KGX8881
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|76,8546 USD
|454.979,23 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|76,8546 USD
|454.979,23 USD
e) Datum des Geschäfts
|17.12.2025; UTC−5
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Straße 8
|60549 Frankfurt/Main
|Deutschland
|Internet:
|www.kiongroup.com
