EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.12.2025 / 11:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hans Michael
Nachname(n):Larsson

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

KION GROUP AG

b) LEI

5299005KY91C4C6U9H17 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000KGX8881

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
76,8546 USD454.979,23 USD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
76,8546 USD454.979,23 USD

e) Datum des Geschäfts

17.12.2025; UTC−5

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt/Main
Deutschland
Internet:www.kiongroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102586 19.12.2025 CET/CEST

Kion

