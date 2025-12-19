W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: PVA TePla AG: Dr. Myriam Jahn, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.12.2025 / 21:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Myriam
Nachname(n):Jahn

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PVA TePla AG

b) LEI

5299002Y7DARXV2Y4R82 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007461006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
21,80 EUR21.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
21,8000 EUR21.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

19.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PVA TePla AG
Im Westpark 10-12
35435 Wettenberg
Deutschland
Internet:www.pvatepla.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102598 19.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PVA TePla

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionen17. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden