EQS-DD: PVA TePla AG: Dr. Myriam Jahn, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.12.2025 / 21:06 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Myriam Nachname(n): Jahn

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PVA TePla AG

b) LEI

5299002Y7DARXV2Y4R82

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007461006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21,80 EUR 21.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21,8000 EUR 21.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

