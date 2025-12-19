EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.12.2025 / 10:43 CET/CEST
|Directors' Dealings, Art 19 MAR
|1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|Hans Peter Haselsteiner
|2. Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|Generalbevollmächtigter
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
|3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
|Name
|STRABAG SE
|b)
|LEI
|529900TYYSRJH2VJSP60
|4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
|a)
|Beschreibung des
Finanzinstruments, Art des Instruments
|Aktie
|Kennung
|AT0000A067E3
|b)
|Art des Geschäfts
|Veräußerung: unentgeltliche Übertragung
|c)
|Preis(e) und Volumen
|Preis
|Volumen
|0 EUR
|1 Stück
|d)
|Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0 EUR
|1 Stück
|e)
|Datum des Geschäfts
|2025-12-18; UTC+01:00
|f)
|Ort des Geschäfts
|OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
19.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
