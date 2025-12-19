EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

Directors' Dealings, Art 19 MAR

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name Hans Peter Haselsteiner

2. Grund der Meldung

a) Position/Status Generalbevollmächtigter

b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name STRABAG SE

b) LEI 529900TYYSRJH2VJSP60

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a) Beschreibung des

Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie

Kennung AT0000A067E3

b) Art des Geschäfts Veräußerung: unentgeltliche Übertragung

c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen

0 EUR 1 Stück

d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen

0 EUR 1 Stück

e) Datum des Geschäfts 2025-12-18; UTC+01:00