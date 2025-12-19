EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Esther Jehle, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.12.2025 / 21:15 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Esther
|Nachname(n):
|Jehle
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Villeroy & Boch AG
b) LEI
|529900NK4WP5QSWI8X50
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007657231
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|16,10 EUR
|8.050,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|16,1000 EUR
|8.050,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Villeroy & Boch AG
|Saaruferstraße 1-3
|66693 Mettlach
|Deutschland
|Internet:
|www.villeroy-boch.de
