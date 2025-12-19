EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Esther Jehle, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.12.2025 / 21:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Esther Nachname(n): Jehle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Villeroy & Boch AG

b) LEI

529900NK4WP5QSWI8X50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007657231

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 16,15 EUR 3.423,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 16,1500 EUR 3.423,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

19.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Internet: www.villeroy-boch.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102602 19.12.2025 CET/CEST