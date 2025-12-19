EQS-News: Guosen Securities / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Chinas Kapitalmarkt entwickelt sich zu einem widerstandsfähigen "Slow Bull"



19.12.2025 / 17:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHENZHEN, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Guosen Securities Co., Ltd, eine der führenden umfassenden Investmentbanken und Wertpapierfirmen Chinas, beobachtet, dass der Kapitalmarkt des Landes in eine neue Phase der Stabilität und Widerstandsfähigkeit eintritt, die durch das gekennzeichnet ist, was die Firma als einen "Slow-Bull"-Trend beschreibt.

Nach Ansicht von Guosen Securities legt die Konvergenz von reichlich vorhandener Liquidität, unterstützender Politik und sich verbessernden wirtschaftlichen Fundamentaldaten den Grundstein für einen Markt, der stetig wächst und nicht durch starke Schwankungen. Dieser allmähliche Aufwärtstrend spiegele die zunehmende Reife des chinesischen Finanzsystems und seine Fähigkeit wider, ein langfristiges, qualitativ hochwertiges Wachstum zu unterstützen, so das Unternehmen.

Aus Guosens Sicht der Finanzierungsdynamik wurde die Rallye der A-Aktien seit Beginn dieses Jahres - insbesondere seit Juli - weitgehend von institutionellen Anlegern getragen. Im September erreichte die Emission politischer Finanzinstrumente 500 Milliarden RMB, wobei der beschleunigte Einsatz in Schlüsselprojekte dazu beitrug, die Markterwartungen zu stabilisieren und das Vertrauen der Anleger zu stärken. Guosen Securities weist darauf hin, dass sich die Stimmung in den Unternehmen merklich verbessert hat, was die Grundlage für das sich abzeichnende "Slow-Bull"-Marktmuster stärkt.

Liquidität nimmt zu, da institutionelle Fonds die Führung übernehmenEiner der wichtigsten Faktoren für diesen Trend ist die Liquidität. Guosen Securities unterstreicht, dass institutionelle Fonds zur dominierenden Kraft auf dem Markt werden und die traditionelle, von Privatanlegern geprägte Dynamik ablösen. Der Bestand an institutionellem Kapital - einschließlich Vermögensverwaltung, Trusts, Versicherungen und Vermögensverwaltungsprodukten - hat inzwischen die Marke von 100 Billionen RMB überschritten. Trotz dieser massiven Mittelausstattung sind die Aktienquoten nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau, was auf einen großen Spielraum für Wachstum schließen lässt.

Seit Juli wurde der Anstieg der A-Aktien weitgehend durch institutionelle Zuflüsse vorangetrieben. Im August 2025 erreichten die neuen institutionellen Aktiendepots fast 10.000, den höchsten Stand seit 2022. Der Fondsmarkt zeigt ähnliche Muster: Nach einem kurzen Anstieg der Neukonten im vergangenen Oktober haben sich die Zahlen stabilisiert, was unterstreicht, dass die derzeitige Rallye nicht spekulativ ist, sondern auf einer stetigen Beteiligung institutioneller Anleger beruht.

Politische Initiativen verstärken diesen Trend. Im Januar 2025 stellten die Regulierungsbehörden den "Umsetzungsplan zur Förderung mittel- und langfristiger Fonds auf dem Markt" vor. Der Plan setzt klare Ziele: Die Bestände der öffentlichen Fonds an umlaufenden A-Aktien werden in den nächsten drei Jahren jährlich um 10 % wachsen, während 30 % der neuen Versicherungsprämien jedes Jahr in Aktien fließen werden. Analysten sind der Ansicht, dass diese Maßnahmen die Sicherheit und das Vertrauen erhöhen und andere institutionelle Akteure wie Vermögensverwalter und Treuhandgesellschaften ermutigen, diesem Beispiel zu folgen.

Politische Unterstützung: Stabilität statt aggressiver KonjunkturprogrammePolitische Stabilität ist ein weiterer Eckpfeiler der langsamen Hausse. Während die US-Notenbank im September ihre Zinssenkungen wieder aufnahm, entschied sich China, diesem Beispiel nicht zu folgen und seine geldpolitische Unabhängigkeit zu wahren. Der 7-Tage-Reverse-Repo-Satz bleibt bei 1,4 %, der einjährige Loan Prime Rate (LPR) bei 3 % und der fünfjährige LPR bei 3,5 %. Dieser vorsichtige Ansatz legt den Schwerpunkt auf Kontinuität und Stabilität und bietet gleichzeitig gezielte Unterstützung für Sektoren wie technologische Innovation, Konsum, Klein- und Kleinstunternehmen und Außenhandel.

Anstatt sich auf eine aggressive Lockerung zu verlassen, ergreifen die politischen Entscheidungsträger präzise und nachhaltige Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft. Auch die Fiskalpolitik spielt eine Rolle. Im September wurden neue politikbasierte Finanzinstrumente im Wert von 500 Mrd. Yen eingeführt, was das Vertrauen des Marktes stärkte. Guosen Securities stellt fest, dass der derzeitige Policy-Mix der strukturellen Optimierung und der langfristigen Stabilität Vorrang einräumt. Es werden Maßnahmen ergriffen, um mittel- und langfristige Mittel anzuziehen, das Ökosystem der börsennotierten Unternehmen zu verbessern und die Attraktivität des Marktes zu erhöhen, wodurch eine solide institutionelle Grundlage für die "langsame Hausse" geschaffen wird.

Grundlagen Verbessern: Anzeichen für eine wirtschaftliche ErholungDie wirtschaftlichen Fundamentaldaten sind nach wie vor ausschlaggebend für die Marktrichtung. Nach Angaben von Guosen Securities zeigen die Erwartungen der Unternehmen trotz der anhaltenden Herausforderungen Anzeichen einer Verbesserung. Der Erzeugerpreisindex (PPI) nähert sich einem Wendepunkt nach oben, was häufig ein Zeichen für die Erholung der Unternehmensgewinne und die Wiederbelebung der Industrieketten ist.

Eine wichtige Entwicklung ist die Umsetzung der "Anti-Revolutions"-Politik im Jahr 2025. Diese Maßnahmen zielen auf Industrien ab, die von Überkapazitäten geplagt sind, wie z. B. Stahl, Kohle, Baumaterialien und Photovoltaik. Mit Hilfe von Gesetzen und Marktmechanismen setzen die Behörden Kapazitätskontrollen durch, beseitigen veraltete Produktionen und fördern Fusionen und Übernahmen. Guosen Securities ist der Ansicht, dass diese Schritte die Konzentration und Effizienz der Branche verbessern und die Rentabilitätserwartungen erhöhen werden.

Das "Slow Bull"-Muster: die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des KapitalmarktesDas Zusammenspiel von Liquidität, Politik und Fundamentaldaten schafft die Voraussetzungen für einen "langsamen Bullenmarkt". Im Gegensatz zu früheren, von kurzfristigen Spekulationen getriebenen Erholungen ist dieser Trend durch mittel- bis langfristige Investitionen und institutionelle Führung gekennzeichnet.

Guosen Securities argumentiert, dass diese Verlagerung die Widerstandsfähigkeit des Kapitalmarktes erhöhen wird. Angesichts des stetigen Zuflusses mittel- und langfristiger Mittel, der vorsichtigen Politik und der sich verbessernden Fundamentaldaten ist der Kapitalmarkt besser in der Lage, Volatilität zu widerstehen, was auch eine wichtigere Rolle bei der Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums spielt.

Ausblick: Ein Markt, der sich auf Vertrauen stütztMit Blick auf die Zukunft erwarten Analysten, dass die "langsame Hausse" den chinesischen Kapitalmarkt weiter prägen wird. Die Betonung mittel- und langfristiger Mittel in Verbindung mit Strukturreformen und gezielter politischer Unterstützung deutet darauf hin, dass das Wachstum allmählich, aber dauerhaft sein wird. Für die Anleger bedeutet dies klarere Erwartungen, kontrollierbarere Schwankungen und eine stärkere Verbindung zwischen Marktentwicklung und realem wirtschaftlichen Fortschritt.

Bei der "langsamen Hausse" geht es nicht um dramatische Steigerungen oder Spekulationsblasen. Vielmehr handelt es sich um einen Markt, der stetig wächst und auf Vertrauen und Widerstandsfähigkeit beruht. Guosen Securities kommt zu dem Schluss, dass sich der Kapitalmarkt von kurzfristigen Spielchen zu langfristiger Wertschöpfung und von der Dynamik der Privatanleger zu institutioneller Führung wandelt. Dieser Wandel verspricht ein stabileres und ausgereifteres Finanzsystem - eines, das Chinas umfassendere Ziele der wirtschaftlichen Transformation und einer hochwertigen Entwicklung unterstützen kann.

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/chinas-kapitalmarkt-entwickelt-sich-zu-einem-widerstandsfahigen-slow-bull-302647064.html

19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2249478 19.12.2025 CET/CEST