EQS-News: DATAGROUP wächst im Geschäftsjahr 2024/2025 in herausforderndem Marktumfeld

DATAGROUP wächst im Geschäftsjahr 2024/2025 in herausforderndem Marktumfeld

Umsatzplus von 7,3 % auf 566,1 Mio. EUR

Solider Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft sowie Profitabilität (EBIT-Marge 8,4 %)

Öffentliches Erwerbsangebot im November 2025 erfolgreich abgeschlossen und strategische Partnerschaft mit KKR und HHS gestartet

Delisting eingeleitet; kein separates Delisting-Angebot erforderlich

Pliezhausen, 19. Dezember 2025. Die DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) hat heute den Geschäftsbericht 2024/2025 veröffentlicht und blickt trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds auf ein solides Geschäftsjahr zurück. Der Konzernumsatz stieg um 7,3 % auf 566,1 Mio. EUR (i. Vj.: 527,6 Mio. EUR), das EBITDA erreichte 84,1 Mio. EUR (i. Vj.: 80,4 Mio. EUR). Damit wurden sämtliche Prognosewerte erreicht.

Die Ergebnisentwicklung spiegelt weiterhin die planmäßigen Investitionen in die Zukunftsfelder Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien wider. Das EBIT lag im Geschäftsjahr bei 47,3 Mio. EUR, die EBIT-Marge erreichte solide 8,4 %.

DATAGROUP blieb auch 2024/2025 auf Kurs: Das organische Wachstum betrug 3,9 %, weitere 3,4 % resultierten aus strategischen Akquisitionen. Mit Auftragseingängen in Höhe von rund 57 Mio. EUR erzielte das Unternehmen einen neuen Bestwert. Dies spricht für die Stärke des CORBOX-Kerngeschäfts und die anhaltend hohe Nachfrage nach sicheren, souveränen IT-Services.

„Wir blicken auf ein solides Geschäftsjahr zurück, in dem wir unsere Prognosen erreicht und unsere Marktposition weiter ausgebaut haben“, sagt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Die hohe Nachfrage nach unseren modularen IT-Services sowie die erfolgreiche Integration neuer Unternehmen unterstreichen die Verlässlichkeit und Qualität, für die DATAGROUP steht.“

Die Materialkosten stiegen moderat auf 165,7 Mio. EUR (i. Vj.: 161,5 Mio. EUR), die Personalkosten erhöhten sich infolge der Akquisitionen und des Ausbaus der Zukunftsbereiche auf 293,5 Mio. EUR (i. Vj.: 267,7 Mio. EUR). Der Rohertrag legte um 9,0 % auf 405,9 Mio. EUR zu (i. Vj.: 372,3 Mio. EUR).

Bilanzentwicklung und Cashflow

Die Bilanzsumme lag mit 537,3 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 31,7 % (30.09.2024: 28,6 %), die liquiden Mittel sanken durch ein starkes Cash-Management auf 10,3 Mio. EUR (i. Vj.: 36,6 Mio. EUR).

Die Nettofinanzverschuldung lag bei 161,4 Mio. EUR (i. Vj.: 139,1 Mio. EUR), bedingt durch Unternehmenszukäufe, Dividendenzahlung und Aktienrückkauf. Die Nettoverschuldung zu EBITDA beträgt weiterhin solide 1,9 (i.Vj.: 1,7). Der operative Cashflow lag aufgrund temporärer Veränderungen im Working Capital bei 41,6 Mio. EUR.

Strategische Partnerschaft mit KKR und HHS – Start in eine neue Wachstumsphase

Mit dem im November 2025 erfolgreich abgeschlossenen öffentlichen Erwerbsangebot durch die Dante Beteiligungen SE, einer Holdinggesellschaft, kontrolliert von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P und deren verbundenen Unternehmen (zusammen „KKR“) beraten und verwaltet werden, hat DATAGROUP ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Vollzug des Angebots markiert den Beginn einer strategischen Partnerschaft, die für DATAGROUP neue Handlungsspielräume, finanziell wie strategisch, schafft.

Das Angebot basierte auf einer im April 2025 geschlossenen Investorenvereinbarung, die von Vorstand und Aufsichtsrat ausdrücklich unterstützt wurde.

Ein zentraler Bestandteil der strategischen Partnerschaft ist die Beteiligung der Familienholding HHS von Gründer Max H.-H. Schaber, die ihren bisherigen Anteil von 54,4 % an die Dante Beteiligungen SE übertragen hat. Max H.-H. Schaber bleibt über HHS weiterhin gleichberechtigter Partner an der Seite von KKR und führt auch künftig als Vorsitzender des Aufsichtsrats die langfristige strategische Ausrichtung fort. Gemeinsam verfolgen die Partner das Ziel, den starken Wachstumspfad des Unternehmens mit einer schnelleren Skalierung der KI- und Automatisierungsstrategie, dem weiteren Ausbau von Security und Cloud Services sowie einer gezielten Buy-&-Build-Strategie weiterzugehen.

„Der Einstieg von KKR ist ein entscheidender Schritt für unser Unternehmen. Die gleichberechtigte und strategische Partnerschaft zwischen KKR und HHS stellt sicher, dass wir bestens für die Zukunft gerüstet sind. Mit dieser Zusammenarbeit schaffen wir die ideale Grundlage, um unser Kerngeschäft weiterzuentwickeln und unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert zu bieten“, so DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel.

Delisting eingeleitet

DATAGROUP hat am 16. Dezember 2026 beschlossen, kurzfristig bei der Börse München den Antrag auf Widerruf der Einbeziehung der DATAGROUP-Aktien in den Freiverkehr zu stellen. Ein separates Delisting-Angebot ist nicht erforderlich. Aktionäre, die ihre DATAGROUP-Aktien verkaufen möchten, sollten daher erwägen, dies vor der Beendigung der Börsennotiz zu tun.

Der Geschäftsbericht 2024/2025 ist auf der DATAGROUP Website unter www.datagroup.de/publikationen abrufbar.



Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

