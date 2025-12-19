EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/2025

EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Deutsche Konsum REIT-AG veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/2025

Vermietungsergebnis aufgrund der planmäßigen Verkäufe rückläufig

FFO bei EUR 12,3 Mio. (Vorjahr: EUR 28 Mio.); FFO je Aktie bei EUR 0,28 (Vorjahr: EUR 0,80)

Ergebnis durch Einmaleffekte aus der Sanierung belastet

Netto-Verschuldungsgrad 57,8%

EPRA NTA (voll verwässert) je Aktie bei EUR 6,08 (Vorjahr: EUR 7,55)

Neukapitalisierung auf außerordentlicher Hauptversammlung verabschiedet

Potsdam, 19. Dezember 2025 – Die Deutsche Konsum REIT-AG („Gesellschaft“, „DKR“) (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) veröffentlicht geprüfte IFRS-Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025.

Operatives Geschäft

Das operative Geschäft der Deutschen Konsum REIT-AG hat sich im Geschäftsjahr 2024/2025 wie erwartet entwickelt. Die Mieteinnahmen beliefen sich auf EUR 70,0 Mio. (Vorjahr: EUR 77,4 Mio.) und lagen damit 9,7 % unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die Immobilienverkäufe zurückzuführen. Das Vermietungsergebnis sank in der Folge auf EUR 39,0 Mio. (Vorjahr: EUR 48,0 Mio.).

Durch Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Sanierungskonzepts ist das Ergebnis belastet worden. Der Anstieg des Finanzierungsergebnisses ist auf gestiegene Zinsen und reduzierten Zinserträgen zurückzuführen. Beeinflusst durch diese Effekte sowie einer Abwertung des Immobilienportfolios schloss die DKR das Geschäftsjahr mit einem Ergebnis nach Steuern von EUR -51,0 Mio. ab (Vorjahr: EUR 2,0 Mio.).

Die Funds from Operations (FFO) beliefen sich auf EUR 12,3 Mio. und lagen damit im erwarteten Rahmen. Der Rückgang (Vorjahr EUR 28 Mio.) resultierte neben dem geringeren Vermietungsergebnis zusätzlich aus gestiegenen Finanzierungskosten.

Sanierungs- und Transformationsprozess

Zu Beginn des Jahres 2025 hat die DKR einen umfassenden Sanierungs- und Transformationsprozess eingeleitet, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Finanzstabilität der Gesellschaft zu sichern. Grundlage ist ein mit der FTI Andersch AG erstelltes Sanierungskonzept. Die Sanierungsmaßnahmen umfassen eine Neukapitalisierung mittels eines Debt-to-Equity Swap und Verkäufe im Umfang von bis zu EUR 300 Mio. Die Sanierungsplanung läuft bis September 2028, die wesentlichen Sanierungsmaßnahmen sollen bis September 2027 abgeschlossen sein. Die relevanten Gläubiger haben Laufzeitverlängerungen oder vergleichbaren Regelungen bis zum Ende des Sanierungszeitraums zugesagt. Im Dezember 2025 wurde bei der außerordentlichen Hauptversammlung eine Sanierungskapitalerhöhung beschlossen, die als gemischte Bar- und Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchgeführt wird. Sie bildet einen zentralen Bestandteil der finanziellen Neuaufstellung der Gesellschaft.

Verlust des REIT-Status und neue Firmierung

Die Deutsche Konsum REIT-AG unterschreitet zum dritten Mal in Folge die erforderliche Eigenkapitalquote nach § 15 REITG. Damit endet die Steuerbefreiung zum 1. Oktober 2025 (§ 18 Abs. 4 REITG). Der Jahresabschluss wurde, wie in den Vorjahren, auf Basis unter der Annahme der vollen Steuerpflicht aufgestellt. Künftig soll die Gesellschaft als „Deutsche Konsum Real Estate AG“ firmieren.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/2026

Der Fokus liegt auf der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen. Mit dem positiven Hauptversammlungsbeschluss gilt es die Sanierungskapitalmaßnahme umzusetzen. Des Weiteren wird die Gesellschaft ihre Verkaufsbemühungen weiterverfolgen, um mit beiden Maßnahmen die Reduzierung der Schulden voranzubringen. Auf operativer Ebene konzentriert sich die Gesellschaft auf eine Stabilisierung der Vermietungssituation.



Telefonkonferenz

Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Jahresergebnissen des Geschäftsjahres 2024/2025 heute, am 19. Dezember 2025, um 10:00 Uhr CET eine Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Die entsprechende Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zum Webcast und zur Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/. Der Geschäftsbericht 2024/2025 steht unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung.

Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) gehandelt.

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Frau Mareike Kuliberda

Investor Relations

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Tel: 0331 / 74 00 76 - 533

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: mk@deutsche-konsum.de

