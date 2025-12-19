EQS-News: Ein globaler Spielplatz: Das Haier Global Fans Festival 2026 fördert Sport, Technologie und Gemeinschaft

EQS-News: Haier Group / Schlagwort(e): Sonstiges

QINGDAO, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Haier Group, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für ein besseres Leben und die digitale Transformation, hat offiziell das 7. Global Fans Festival (das „Fans Festival") gestartet. Nach einem äußerst erfolgreichen Start am 20. November in Liverpool zelebriert das Fan-Festival 2026 unter dem Motto „Champion Your Haier Life" den Geist der Champions – vom Sport bis zum Alltag.

Was 2019 als Social-Media-Kampagne begann, hat sich zu einer Reihe globaler interaktiver Veranstaltungen entwickelt, die den Fans die Marke näher bringen. Im Rahmen dieser Reise hat das Fan-Festival die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum in der Haier-Zentrale, Fan-Touren während der AWE in China, Roland-Garros und den Australian Open, den ATP Finals in Italien, den Haier Fans Cup Tennis Challenge und vieles mehr veranstaltet. Durch spannende Online- und Offline-Aktivitäten hat Haier eine tiefere emotionale Bindung zu den Nutzern aufgebaut und sich als sympathische und authentische Marke etabliert.

Vom 17. bis 21. Dezember 2025 fand in Kuala Lumpur, Malaysia, im Pavillon Bukit Jalil - The Piazza ein fünftägiges Pop-up des Fans Festival statt. Auf einer Fläche von 2.600 Quadratmetern lud die Veranstaltung Sportbegeisterte und Haier-Fans dazu ein, sich Spiele anzuschauen, Fußball, Tennis und Badminton zu spielen und so den neuen smarten Lifestyle zu erleben.

Das vollständig überarbeitete 2026 Fans Festival ist eine Initiative von Haier, um seinen Nutzern und langjährigen Fans auf der ganzen Welt etwas zurückzugeben. Es steht ganz im Zeichen des Sports und umfasst über 100 Haier Fans Cup-Veranstaltungen, die das ganze Jahr über in mehr als 20 Ländern und Regionen weltweit stattfinden, darunter Melbourne, Shanghai, Paris, Berlin und vielen anderen. Die Fans erwartet ein umfassendes Angebot an unterhaltsamen Sportfestivals und Offline-Erlebnispavillons, in denen sie Neues entdecken, spielen und kulinarische Köstlichkeiten genießen können.

„Mit Blick auf das Jahr 2026 wird das Haier Global Fans Festival drei wichtige Neuerungen erfahren: die Ausweitung unserer globalen Präsenz auf weitere Länder, darunter Australien, Frankreich und Deutschland, und die Erweiterung des Umfangs der gemeinsamen Entwicklung; die Schaffung innovativer immersiver Erlebnisse, um die Grenzen zwischen Online- und Offline-Interaktion zu überwinden und die interaktive Beteiligung zu verbessern; sowie die Vertiefung emotionaler Bindungen durch Sportmarketing, wodurch Nutzer aktiv an der Produkt- und Dienstleistungsinnovation mitwirken und zu echten Mitgestaltern des Haier-Ökosystems werden können," teilte WangMei Yan, Vizepräsidentin und Leiterin für Branding der Haier Group, mit.

Als weltbekannte Marke, die seit 16 Jahren in Folge den ersten Platz in der Liste von Euromonitor International für das Einzelhandelsvolumen von Großgeräten belegt, hat Haier seine Präsenz auf über 200 Länder und Regionen ausgedehnt und bedient weltweit über 1 Milliarde Haushalte. Sie hat sich bei den Verbrauchern in aller Welt zu einer vertrauenswürdigen und beliebten Weltklasse-Marke entwickelt.

Weltweit betreibt Haier 10 große Forschungs- und Entwicklungszentren, 71 Forschungsinstitute, 35 Industrieparks, 163 Produktionszentren und ein Netz von 230.000 Verkaufsstellen. Statistiken zufolge hat sich Haier als führende Marke in den wichtigsten Ländern und Mainstream-Märkten weltweit etabliert.

Das Fans Festival 2026, das sich für den Sportsgeist und die Kraft der Innovation einsetzt, wird voraussichtlich Hunderte Millionen Haier-Fans weltweit erreichen und Haier sowohl als „Champion"-Marke als auch als Pionier im Bereich intelligenter Technologien präsentieren, der das tägliche Leben der Menschen wirklich versteht.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.haier.com/global/.

Informationen zur Haier Group

Die Haier Group wurde 1984 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für ein besseres Leben und digitale Transformation mit dem Ziel „Mehr Kreieren, mehr möglich machen". Haier war schon immer benutzerorientiert und hat eine Landschaft mit drei Säulen aufgebaut: Smart Living, Gesundheitsindustrie und digitale Wirtschaft. Das Unternehmen hat 10 Forschungs- und Entwicklungszentren, 35 Industrieparks und 163 Produktionsstätten eingerichtet und wird bis 2024 einen weltweiten Umsatz von 57 Milliarden USD erzielen. Haier wurde sieben Jahre in Folge in die Kantar BrandZ Top 100 der wertvollsten globalen Marken aufgenommen. Darüber hinaus hat Haier 16 Jahre in Folge den ersten Platz in der Euromonitor-Rangliste der weltweit führenden Marken für Haushaltsgroßgeräte belegt. Haier hat 8 börsennotierte Unternehmen, wobei die Tochtergesellschaft Haier Smart Home zu den Fortune Global 500 und Fortune World's Most Admired Companies zählt.

