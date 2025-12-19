EQS-News: ESR auf der CES 2026: Next-Gen-Innovationen für Laden, Schutz und Produktivität im Alltag

EQS-News: ESR Media / Schlagwort(e): Produkteinführung

ESR auf der CES 2026: Next-Gen-Innovationen für Laden, Schutz und Produktivität im Alltag



19.12.2025

WILMINGTON, Del., 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ – ESR, eine globale Tech-Marke mit dem Vertrauen von über 130 Millionen Kunden weltweit, präsentiert auf der CES und bei Pepcom in Las Vegas sein neues Produktportfolio für 2026. Gezeigt werden Innovationen für schnelleres Laden, Rundumschutz und produktiveres Arbeiten, die sich nahtlos in den Alltag integrieren und das geräteübergreifende ESR-Ökosystem erweitern.

„Die CES 2026 ist für ESR ein wichtiger Meilenstein, um zu zeigen, wie Alltagstechnik einfacher und smarter wird", sagt Tim Wu, CEO von ESR. „Unsere neuen CryoBoost®- und Qi2.2-Lösungen sowie intuitive Schutz- und Produktivitätslösungen stehen für unseren Anspruch, Geräte effizient zu laden, zu schützen und optimal nutzbar zu machen."

Magnetisches Laden neu definiert: Schneller, dünner, kühler

Im Zentrum des ESR-Ökosystems steht die patentierte CryoBoost®-Technologie – die weltweit erste aktive Kühlung für kabelloses Laden, entwickelt zur Reduzierung von Hitze und zur Steigerung der Effizienz.

Aufbauend darauf bringt ESR 2025 die zweite Generation von CryoBoost® auf den Markt, mit deutlich verbesserter Leistung und Nutzererfahrung:

l Optimierter Luftstrom mit bis zu 6 °C geringerer Gerätetemperatur.

l Reduzierte Lüfterlautstärke von nur 25 dB.

l Schlankeres Design mit nur 4 mm Lüfterdicke.

In Kombination mit dem erweiterten Qi2-25W-Standard ermöglicht ESR schnelleres, sichereres und stabileres Laden – zu Hause, unterwegs und im Auto. Ergänzt wird das Line-up 2026 durch die MagSlim Magnetic Power Bank, eine ultradünne magnetische Powerbank für maximale Mobilität und zuverlässiges Schnellladen.

Rundum-Schutz für sorgenfreie Nutzung

Auch im Bereich Schutz setzt ESR neue Maßstäbe. Die neuesten iPhone-Hüllen und Displayschutzgläser kombinieren schlankes Design mit militärtauglichen Materialien und durchdachter Funktionalität.

Die Stash-Stand-Hüllen bieten integrierte Ständer für Hoch- und Querformat, volle MagSafe-Kompatibilität sowie verstärkten Schutz durch Air-Guard-Ecken, erhöhte Displayränder und eine robuste Kameraleiste.

Ergänzt wird das Sortiment durch den UltraFit Armorite® Pro Displayschutz aus Accessory Glass by Corning™, der bis zu zehnmal höhere Stoßabsorption als herkömmliche Schutzgläser bietet. Dank UltraFit-Montagerahmen gelingt die Installation blasenfrei mit nur einem Zug.

Ab Januar 2026 erweitert ESR sein Portfolio zudem um Zubehör für die kommende Samsung Galaxy S26 Serie – optimiert für Qi2-25W-Laden und MagSafe-kompatible Accessoires.

Produktivität neu gedacht: iPad-Zubehör für Arbeit und Kreativität

Für iPad-Nutzer präsentiert ESR ein umfassendes Zubehörsortiment, darunter Hüllen, Tastaturen, Stifte und Displayschutzlösungen. Die neuen Shift- und Flex-Tastaturhüllen mit abnehmbarer magnetischer Tastatur ermöglichen flexibles Arbeiten, Zeichnen und Präsentieren – mit stabiler Mehrwinkel-Unterstützung und zuverlässigem Geräteschutz.

Abgerundet wird das Angebot durch den UltraFit Armorite Paper-Feel Displayschutz, der das Schreibgefühl auf Papier nachahmt und dank UltraFit-Ablage eine staub- und blasenfreie Montage ermöglicht.

ESR auf der CES 2026

• Pepcom Digital Experience: 5. Januar, 19:00–22:30 Uhr PST

• CES-Stand: 6.–9. Januar, LVCC South Hall 1 – Stand 31523

Weitere Informationen finden Sie auf Amazon oder der offiziellen ESR-Website.

Presseanfragen: media@esrtech.com

Über ESR

ESR wurde 2009 gegründet und entwickelt seit über 16 Jahren Tech-Zubehör, das den Alltag einfacher macht. Mit dem Vertrauen von mehr als 130 Millionen Nutzern weltweit verfolgt ESR die Mission, Technologie nahtlos in das tägliche Leben zu integrieren – für mehr Komfort, Effizienz und Freiheit.

