EQS-News: Redcare Pharmacy: Rückzahlung der Wandelanleihe 2021/2028.

Redcare Pharmacy: Rückzahlung der Wandelanleihe 2021/2028.



Sevenum, Niederlande, 19. Dezember 2025. Anleihegläubiger der von Redcare Pharmacy N.V. begebenen Wandelanleihe 2021/2028 (die „Wandelanleihe“) mit einem ursprünglichen Volumen von EUR 225 Mio. haben gemäß den Bedingungen der Wandelanleihe ihr Rückzahlungsrecht in einem Volumen von EUR 64,5 Mio. ausgeübt. Der Vollzug ist zum 21. Januar 2026 vorgesehen.

Im April 2025 hatte Redcare Pharmacy im Rahmen eines Rückkaufangebots (Tenderverfahrens) Wandelanleihen im Volumen von EUR 157,9 Mio. erworben, zeitgleich mit der erfolgreichen Platzierung neuer Wandelanleihen mit einem Volumen von EUR 300 Mio. und einer Fälligkeit im Jahr 2032.

Nach Abschluss dieser Transaktion wird der verbleibende Nominalbetrag der Wandelanleihe EUR 2,6 Mio. betragen.

Zum 30. September 2025 beliefen sich die liquiden Mittel und kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte nach Abzug der Verbindlichkeiten gegenüber Banken auf EUR 265,6 Mio., gegenüber EUR 177,6 Mio. zum 31. Dezember 2024.

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Pilsen, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13,5 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

