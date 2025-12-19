EQS-News: The Platform Group übernimmt die Modeplattform 43einhalb

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

The Platform Group übernimmt die Modeplattform 43einhalb



19.12.2025 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group übernimmt die Modeplattform 43einhalb



TPG ist seit 2012 mit Online-Plattformen im Modebereich aktiv

Übernahme der Plattform 43einhalb mit Sitz in Fulda

Integration in den Bereich Consumer Goods

Bestätigung der Prognose 2025



Düsseldorf, 19.Dezember 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt den mehrheitlichen Erwerb der 43einhalb GmbH mit Sitz in Fulda bekannt. 43einhalb ist eine B2C Plattform für Mode- und Schuhartikel, wurde 2011 gegründet und hat den Schwerpunkt auf hochwertige Mode und Sneaker der Marken Nike, Adidas, New Balance, Asics, Veja, Salomon, Autry sowie 46 weitere Marken. Es werden mehrere tausend Artikel geführt, die Logistik und Anbindung erfolgt innerhalb eines Zentrallagers in Fulda. Der durchschnittliche Warenkorb liegt bei 145 Euro.



Bjoern Minnier, Head of M&A bei The Platform Group: „Mit 43einhalb erweitern wir unser bereits sehr starkes Consumer Goods-Segment um junge, hochpreisige Mode. Wir können die Produkte und angebundenen Brands hervorragend mit unseren bestehenden Modeplattformen verknüpfen, das Marketing zusammenführen und neue Brands für unsere weiteren Plattformen gewinnen.“



Oliver Baumgart und Mischa Krewer, beide Geschäftsführer der 43einhalb: „Wir freuen uns, unsere nächste Entwicklungsstufe gemeinsam mit der TPG zu gehen und künftig das Umsatzvolumen profitabel auszubauen. Die gemeinsamen Potentiale im Bereich Marketing, Software und Plattformen werden wir nun gemeinsam realisieren.“

Das Signing erfolgte am 19. Dezember 2025, mit einem Closing wird im Januar 2026 gerechnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Gesellschaft wird nach dem Closing im Consumer Goods-Segment der TPG geführt. Eine enge Zusammenarbeit mit den bestehenden Plattformen der TPG im Bereich Consumer Goods wird entsprechend umgesetzt.



Dr. Dominik Benner, CEO bei The Platform Group: „Die laufende Entwicklung im vierten Quartal stimmt uns positiv, die geplanten und kommunizierten Ziele zu erreichen. Wir bestätigen daher die Prognose für das Gesamtjahr. Und wir denken, in den kommenden Wochen noch sehr aktiv mit weiteren Übernahmen zu sein. Den Bereich Consumer Goods können wir dabei weiter ausbauen und dies mit guten Margen verbinden.“



The Platform Group AG:

The Platform Group AG (TPG) ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert, Head of Investor Relations

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Platform Group SE & Co. KGaA Schloss Elbroich, Am Falder 4 40589 Düsseldorf Deutschland E-Mail: ir@the-platform-group.com Internet: https://the-platform-group.com/ ISIN: DE000A2QEFA1 WKN: A2QEFA Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo EQS News ID: 2249444

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2249444 19.12.2025 CET/CEST