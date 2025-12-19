EQS-News: Vantage feiert doppelten Erfolg bei den Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam und Großbritannien

EQS-News: Vantage / Schlagwort(e): Sonstiges

Vantage feiert doppelten Erfolg bei den Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam und Großbritannien



19.12.2025 / 05:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PORT VILA, Vanuatu, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vantage feiert einen doppelten Erfolg bei den Finance Magnates Awards 2025, indem es den Preis für den am schnellsten wachsenden Makler 2025 in Vietnam und den für den besten Partnerprogramm-Broker 2025 in Großbritannien erhält. Diese Auszeichnungen wurden der Marke Vantage im Rahmen der regionalen und nationalen Preiskategorien der Veranstaltung verliehen.

Vantage Celebrates Dual Wins at the Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam and the UK

Die Finance Magnates Awards sind nach wie vor einer der angesehensten Benchmarks der Branche, der durch Abstimmungen in der Community und Bewertungen von Experten ermittelt wird. Die Auszeichnung von Vantage unterstreicht die laufenden Initiativen der Marke in allen Bereichen, die durch verbesserte Schulungsressourcen und -tools für neue und erfahrene Trader unterstützt werden. Die Auszeichnung als bester Partnerprogramm-Broker unterstreicht die Stärke des Partner-Ökosystems von Vantage, das auf transparentem Tracking, wettbewerbsfähigen Provisionen und engagiertem Kundensupport basiert.

„Unsere Siege in Vietnam und Großbritannien zeugen vom Engagement unseres Teams und vom Vertrauen unserer Kunden – beides ist die Grundlage für unseren anhaltenden Erfolg", so Marc Despallieres, Gechäftsführer von Vantage. „Diese Auszeichnungen bestätigen unsere Bemühungen, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und das Handelserlebnis auf allen Märkten zu verbessern."

Diese Auszeichnungen spiegeln die Strategie von Vantage wider, die darauf abzielt, das Kundenerlebnis zu verbessern, die Kapazitäten zu stärken und innovationsorientierte Handelslösungen anzubieten.

Weitere Informationen zu Vantage und seine preisgekrönten Dienstleistungen finden Sie auf der Website von Vantage. Die Verfügbarkeit der Dienstleistungen variiert je nach Rechtsraum und Rechtsträger.

Informationen zu VantageVantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit 16 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und stellt eine zuverlässige Handelsplattform bereit, die Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten eröffnet.

trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich sicher sein, das Risiko verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, deren Wohnsitz sich in einem Land befindet, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Die beschriebenen Auszeichnungen beziehen sich auf die Marke insgesamt und geben keine Auskunft über die jeweiligen Lizenzberechtigungen einzelner Vantage-Rechtsträger. Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2834084/Vantage_Celebrates_Dual_Wins_Finance_Magnates_Awards_2025_Vietnam_UK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-feiert-doppelten-erfolg-bei-den-finance-magnates-awards-2025-in-vietnam-und-groWbritannien-302646580.html

19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2248810 19.12.2025 CET/CEST