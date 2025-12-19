GfK-Konsumlaune eingetrübt - Sparneigung so hoch wie zuletzt in Finanzkrise 2008

Berlin, 19. Dez (Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich zum Jahreswechsel überraschend eingetrübt und dämpft die Hoffnung auf einen konsumgetriebenen Aufschwung.

Das Konsumklima für Januar ⁠sinkt um 3,5 Punkte ‍auf minus 26,9 Zähler, wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Freitag mitteilten. Einen niedrigeren Wert gab es hier ‌zuletzt im April 2024. Grund für den Dämpfer sind sinkende Einkommenserwartungen und eine stark gestiegene Sparneigung der Menschen. ‍Letztere kletterte auf den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise im Juni 2008, das Barometer dazu stieg um fünf auf 18,7 Punkte.

"Eine wieder stärkere Verunsicherung durch steigende Inflationsängste sowie die kontroversen Diskussionen um die Zukunft der Rentenversicherung haben sicherlich zu diesem 17-Jahres-Hoch des Sparindikators beigetragen", erklärte NIM-Experte Rolf Bürkl. "Dies ‍sind keine positiven Nachrichten für den Endspurt im ⁠diesjährigen Weihnachtsgeschäft und ist zugleich auch als Fehlstart der Konsumstimmung in das Jahr 2026 zu sehen."

Die Deutschen schätzen ihre künftigen Finanzen zum dritten Mal in Folge schlechter ein. ‍Als Grund nannten die Forscher die zuletzt wieder gestiegenen Inflationsängste, welche die wahrgenommene Kaufkraft der Bürger schmälern. Im Sog ⁠der trüben Aussichten sank auch die Anschaffungsneigung leicht auf minus 7,5 Punkte. Diese Bereitschaft der Verbraucher zu größeren Einkäufen etwa von Möbeln, Autos oder Fahrrädern bleibt damit auf einem niedrigen Niveau.

Einen kleinen Lichtblick gab ‍es bei den Konjunkturerwartungen. Der Indikator steigt ‌leicht um 2,3 Zähler auf plus 1,2 Punkte. Die Verbraucher gehen damit für das kommende Jahr jedoch allenfalls von einer moderaten Erholung der deutschen Wirtschaft aus - angeschoben durch die geplanten staatlichen Mehrausgaben für Infrastruktur und Rüstung. Allerdings zeigte der jüngste Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts, dass die Wirtschaft derzeit eher noch in der Flaute steckt. Denn die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen verschlechterte sich im Dezember überraschend den zweiten Monat in Folge. "Das Jahr endet ohne Aufbruchstimmung", hatte ⁠Ifo-Präsident Clemens Fuest dazu gesagt.

