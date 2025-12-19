Großauftrag für Rüstungsunternehmen: Bundeswehr bestellt Haubitzen und Panzer

Berlin, 19. Dez (Reuters) - Die Bundeswehr hat mehrere Hundert Fahrzeuge bei den Rüstungsunternehmen ⁠KNDS und ‍Rheinmetall bestellt.

Dabei gehe es zum einen um 200 Puma-Schützenpanzer ‌mit einem Wert von ungefähr 4,2 Milliarden Euro, ‍teilte das Gemeinschaftsunternehmen PSM von Rheinmetall und KNDS am Freitag mit. Auf die beiden Unternehmen entfalle dabei jeweils die Hälfte des ‍Auftragsvolumens. Die ersten Fahrzeuge ⁠sollten Mitte 2028 ausgeliefert werden. Die Bundeswehr habe einen ersten Rahmenvertrag mit ‍PSM bereits im Mai 2023 abgeschlossen, dieser Vertrag sei ⁠nun erweitert worden.

Dazu kommen weitere 84 Radhaubitzen des Typs RCH 155, die von KNDS geliefert ‍werden sollen. ‌Der Auftrag habe einen Wert von 1,2 Milliarden Euro und stamme aus einem Rahmenvertrag über die Lieferung von insgesamt 500 dieser Haubitzen, teilte KNDS mit.

