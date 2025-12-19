IRW-News: ACCESS Newswire: Air T, Inc. meldet Abschluss der Übernahme von Regional Express

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Air T, Inc. meldet Abschluss der Übernahme von Regional Express

MINNEAPOLIS, MN / ACCESS Newswire / 18. Dezember 2025 / Air T, Inc. (NASDAQ:AIRT) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Regional Express Holdings Limited (Rex), Australiens führender Regionalfluggesellschaft, bekannt zu geben. Air T hält nun 100 % der Anteile an Rex und freut sich darauf, ein neues Kapitel für Rex und die regionalen Gemeinden, die das Unternehmen in ganz Australien bedient, aufzuschlagen.

Die Transaktion beinhaltet eine umfassende Finanzierungsstruktur, die darauf ausgelegt ist, den Betrieb und das zukünftige Wachstum von Rex zu unterstützen:

- Air T stellt eine Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen AUD bereit, die von einem unserer Investorenpartner finanziert wird. Wir gehen davon aus, dass Rex diese Fazilität nutzen wird, um seine Flotte innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder vollständig in Betrieb zu nehmen, von derzeit etwa 31 auf 45 Flugzeuge.

- Der Commonwealth of Australia ist weiterhin ein gesicherter Gläubiger von Rex.

- Rex wird Zugang zu einem zusätzlichen, noch nicht in Anspruch genommenen Darlehen in Höhe von 60 Millionen AUD vom Commonwealth of Australia erhalten, um die Überholung seiner aktuellen Flotte von Saab 340-Flugzeugen und den allgemeinen Betrieb zu unterstützen.

Diese Finanzierungsvereinbarung spiegelt den kooperativen Ansatz wider, den Air T, der Commonwealth of Australia und andere Interessengruppen verfolgen, um sicherzustellen, dass Rex langfristig erfolgreich ist und weiterhin die regionale Bevölkerung Australiens versorgt. Ein starkes Rex ist gut für Australien.

Wir freuen uns, Rex bei Air T willkommen zu heißen und die wichtige Arbeit zur Stärkung der regionalen Luftfahrt in Australien fortzusetzen, sagte Nick Swenson, Chief Executive Officer von Air T, Inc. Rex bedient Gemeinden, die auf zuverlässige Flugverbindungen angewiesen sind, und wir setzen uns dafür ein, dass die Fluggesellschaft langfristig nachhaltig betrieben wird. Diese Übernahme steht im Einklang mit unserer Strategie, in wichtige Luftfahrtunternehmen mit soliden Fundamentaldaten, hervorragenden Managementteams und bedeutender Rolle in ihren Märkten zu investieren.

Neville Howell, Chief Executive Officer von Regional Express, kommentierte: Die Übernahme durch Air T markiert nicht nur das Ende eines schwierigen Kapitels, sondern auch den Beginn einer neuen Entwicklungsphase. Sie ist das Ergebnis disziplinierter Planung, prinzipientreuer Entscheidungen und eines unerschütterlichen Engagements für die regionalen Gemeinden, für die wir da sind. Mit neuer Kraft und Klarheit blicken wir nach vorne, nicht auf die Turbulenzen hinter uns, sondern auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen.

Auch in Zukunft werden wir unserem Kerngeschäft treu bleiben. Wir sind eine Fluggesellschaft mit der Verantwortung, Australier miteinander zu verbinden, und wir werden dieses nächste Kapitel mit dem gleichen Pragmatismus, der gleichen Sorgfalt und der gleichen Entschlossenheit angehen, die uns durch die hinter uns liegenden Herausforderungen geführt haben. Diese Partnerschaft definiert Rex nicht neu. Sie stärkt unsere Fähigkeit, dem Zweck gerecht zu werden, der uns seit jeher auszeichnet: den Regionen zu dienen, die uns aufgebaut haben, mit unserem Herzen fest im Land verwurzelt.

Air T und Rex sind dankbar für die Unterstützung und Zusammenarbeit der Verwalter, des Commonwealth of Australia, der Gläubiger von Rex und aller Beteiligten während dieses Prozesses.

ÜBER AIR T, INC.

Air T, Inc. wurde 1980 gegründet und verfügt über ein Portfolio leistungsstarker Unternehmen und Finanzanlagen. Die einzelnen Mitglieder agieren unabhängig voneinander, sind aber dennoch miteinander verbunden. Die Kernsegmente des Unternehmens sind Nachtluftfracht, Verkauf von Bodenausrüstung, Verkehrsflugzeuge, Triebwerke und Ersatzteile sowie Unternehmens- und sonstige Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, den Cashflow nach Steuern pro Aktie von Air T zu steigern, zu festigen und zu diversifizieren. Unser Ziel ist es, die Kerngeschäfte von Air T auszubauen und bei Gelegenheit in benachbarte und andere Branchen zu expandieren. Wir wollen Wachstum aktivieren, Herausforderungen meistern und gleichzeitig allen Stakeholdern einen bedeutenden Mehrwert bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.airt.com.

ÜBER REX

Rex wurde 2002 gegründet und ist Australiens größte unabhängige Regionalfluggesellschaft, die regionale und abgelegene Gemeinden in allen Bundesstaaten Australiens bedient. Rex verfügt über die weltweit größte Flotte von Saab 340-Flugzeugen und führt über 1.000 Flüge pro Woche durch.

Neben der Fluggesellschaft umfasst die Rex Group zwei Ausbildungszentren für Berufspiloten - die Australian Airline Pilot Academy (AAPA) in Wagga Wagga, NSW, und Ballarat, VIC - sowie die Propellerwartungs- und -überholungsanlage Australian Aerospace Propeller Maintenance (AAPM) mit Sitz in Dingley, VIC.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und beziehen sich auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse, die Pläne, die Ziele, die zukünftige Leistung und das Geschäft des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind solche, denen die Wörter glaubt, ausstehend, zukünftig, erwartet, geht davon aus, schätzt, hängt ab oder ähnliche Ausdrücke vorangestellt sind, folgen oder enthalten sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, unter anderem aufgrund potenzieller Risiken und Ungewissheiten wie:

- Unfähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit durch Bank- oder andere Finanzierungen oder durch den Verkauf oder die Ausgabe von Schuldverschreibungen oder Wertpapieren zu finanzieren;

- wirtschaftliche und branchenbezogene Bedingungen in den Märkten des Unternehmens;

- Risiko, dass Verträge mit FedEx gekündigt oder zum Nachteil geändert werden könnten;

- Risiko, dass die Anzahl der für FedEx betriebenen Flugzeuge reduziert wird;

- Risiko, dass GGS-Kunden bedeutende Bestellungen für Enteisungsgeräte aufschieben oder reduzieren;

- Auswirkungen terroristischer Aktivitäten auf US-amerikanischem Boden oder im Ausland;

- Fähigkeit des Unternehmens, seine Kostenstruktur für Betriebsausgaben oder unerwartete Kapitalanforderungen zu managen und diese an sich ändernde Kundendienstanforderungen und Produktionsmengen anzupassen;

- Fähigkeit des Unternehmens, Schuldendienstvereinbarungen einzuhalten und bestehende Schulden zu refinanzieren;

- Risiko von Verletzungen oder anderen Schäden, die durch Unfälle im Zusammenhang mit dem Nachtfrachtbetrieb des Unternehmens, verkauften Ausrüstungen oder Teilen und/oder erbrachten Dienstleistungen entstehen;

- die Marktakzeptanz der kommerziellen und militärischen Ausrüstung und Dienstleistungen des Unternehmens;

- der Wettbewerb durch andere Anbieter ähnlicher Ausrüstungen und Dienstleistungen;

- Änderungen der staatlichen Regulierung und Technologie;

- Änderungen des Wertes von marktfähigen Wertpapieren, die als Investitionen gehalten werden;

- milde Winterwetterbedingungen, die die Nachfrage nach Enteisungsgeräten verringern;

- Marktakzeptanz und operativer Erfolg des Segments für zivile Triebwerke und Ersatzteile des Unternehmens oder seines Flugzeug-Asset-Management-Geschäfts und des damit verbundenen Joint Ventures für Flugzeugkapital;

- trotz unserer derzeitigen Verschuldung können wir und unsere Tochtergesellschaften möglicherweise noch wesentlich mehr Schulden aufnehmen. Dies könnte die mit unserer erheblichen Verschuldung verbundenen Risiken weiter verschärfen.

Eine zukunftsgerichtete Aussage ist weder eine Vorhersage noch eine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Umstände, und diese zukünftigen Ereignisse oder Umstände müssen nicht notwendigerweise eintreten. Wir sind nicht verpflichtet und lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

