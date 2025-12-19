Koalition will Finanzstandort stärken - Bundestag billigt Gesetzentwurf

Berlin, 19. Dez (Reuters) - Der Bundestag hat am Freitag ein Gesetz zur Stärkung des Finanzstandorts beschlossen.

Für das Vorhaben stimmten die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD. Aus der Opposition votierten ⁠auch die Grünen ‍dafür. AfD und Linke stimmten dagegen.

Die schwarz-rote Koalition will mit dem Gesetz die Finanzierungsbedingungen von kleinen Unternehmen und Startups verbessern und mehr Fondsgelder ‌in Infrastrukturprojekte sowie erneuerbare Energien lenken. Am Donnerstag hatte die Regierung bereits einen "Deutschlandfonds" vorgestellt. Mit staatlichen Geldern von 30 ‍Milliarden Euro, überwiegend in Form von Garantien, sollen private Investitionen von rund 130 Milliarden Euro angeschoben werden.

Teil des im Bundestag beschlossenen Standortfördergesetzes sind Verbesserungen der steuerlichen Rahmenbedingungen für Wagniskapital. Startups finanzieren sich oft über Wagniskapital von darauf spezialisierten Investoren, weil sie von Banken keine Kredite bekommen. Teil des Gesetzentwurfs ist auch die ‍Möglichkeit, englischsprachige Börsenprospekte bei der Emission von Wertpapieren ⁠zu nutzen. Das soll den EU-weiten Vertrieb erleichtern. Der Mindestnennwert von Aktien wird auf einen Cent abgesenkt - statt bisher einem Euro. Damit ist eine Annäherung an internationale Standards geplant, ‍damit Deutschland als Standort für Börsengänge nicht weniger flexibel ist. Bestimmte Prüf-, Melde- und Anzeigepflichten werden gestrichen. So wird in Deutschland ⁠das Meldewesen für Millionenkredite Ende 2026 eingestellt, weil die Aufsicht europäische Daten nutzen kann. Mit den Maßnahmen sollen Banken und Versicherer entlastet werden.

Der "Deutschlandfonds" der Regierung geht in eine ähnliche Richtung. Der Fokus soll auf der ‍Energiebranche, der Digitalisierung sowie jungen, innovativen Unternehmen ‌liegen. Gedacht sind die Maßnahmen als Anschubfinanzierung, etwa um mehr Tempo in die Energiewende hin zu klimafreundlichem Strom zu bringen. Geplant sind auch staatliche Beteiligungen an Rohstoffprojekten, an Wagniskapitalfonds oder direkt an Startups, vor allem jungen Technologieunternehmen.

Die deutsche Wirtschaft dürfte 2025 nach zwei Rezessionsjahren allenfalls leicht wachsen. Sie braucht nach Einschätzung von Ökonomen dringend mehr Investitionen. Die schwächelnde Industrie verlagert aber zunehmend Produktion ins Ausland. Um das zu ändern, hat die Koalition bereits die Abschreibungsmöglichkeiten bei Investitionen ausgeweitet und wird ab ⁠2028 auch die Körperschaftsteuer schrittweise senken.

