Konsumklima in der Euro-Zone trübt sich im Dezember ein

Berlin, 19. Dez (Reuters) - Die Stimmung unter den Verbrauchern in der Euro-Zone hat sich am ⁠Jahresende überraschend ‍eingetrübt. Das Barometer für das Konsumklima fiel im Dezember auf minus ‌14,6 Punkte, von minus 14,2 Zählern im November, wie die ‍EU-Kommission am Freitag zu ihrer Umfrage mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem leichten Anstieg auf minus 14,0 Punkte gerechnet. Der Indikator ‍verharrt damit deutlich unter seinem ⁠langjährigen Durchschnitt.

Für den Einzelhandel ist das keine gute Nachricht. Er macht im Weihnachtsgeschäft in ‍den Monaten November und Dezember einen großen Teil seines Jahresumsatzes. Die ⁠Mehrheit der Einzelhändler in Deutschland ist nicht glücklich mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts. Nur 18 Prozent zeigten sich ‍zufrieden, wie aus ‌einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter 300 Unternehmen hervorging. 68 Prozent sind dagegen unzufrieden.

"Dem Weihnachtsgeschäft fehlt es noch immer an Schwung", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Umsätze und Kundenfrequenzen sind bislang hinter den Erwartungen der Händlerinnen und Händler zurückgeblieben."

