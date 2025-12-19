Kramp-Karrenbauer setzt sich im Rennen um KAS-Vorsitz gegen Merz-Kandidat durch

Berlin, 19. Dez (Reuters) - Die frühere CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich am Freitag im Rennen ⁠um den ‍Vorsitz der Konrad-Adenauer-Stiftung gegen den Kandidaten von Kanzler Friedrich Merz durchgesetzt. ‌Die frühere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer löst den ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert ab ‍und wird ihr neues Amt zum 1. Januar 2026 antreten. CDU-Chef Merz, der 2018 gegen Kramp-Karrenbauer im ersten Anlauf um den Parteivorsitz unterlegen war, hatte dafür ‍plädiert, dass der aus Nordrhein-Westfalen ⁠stammende stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Günter Krings Chef der wichtigen Parteistiftung wird.

In der CDU war es ‍als Problem gesehen worden, dass die NRW-CDU mit Parteichef Merz, CDU-Generalsekretär ⁠Carsten Linnemann und CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn bereits alle anderen zentralen Posten auf Bundesebene besetzt. Dies galt als Manko der ‍Bewerbung von Krings. ‌Zudem gibt es seit Längerem Klagen über eine zu geringe Präsenz von Frauen in Führungspositionen der Partei.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist die größte der Parteistiftungen in Deutschland. Sie ist weltweit tätig und unterhält 95 Auslandsbüros.

