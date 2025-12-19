Brüssel, 19. Dez (Reuters) - Europa muss nach Ansicht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wieder direkte Gespräche mit dem russischen Präsidenten ⁠Wladimir Putin aufnehmen, ‍sollten die von den USA geführten Bemühungen um einen Friedensvertrag für die Ukraine scheitern. Die europäischen ‌Staats- und Regierungschefs seien von den von der US-Regierung geführten Friedensgesprächen mit Russland ausgeschlossen, ‍sagte Macron am Freitag in Brüssel. "Entweder wird ein robuster und dauerhafter Frieden mit den erforderlichen Sicherheitsgarantien erreicht", sagte Macron vor Journalisten. "Oder wir werden in den kommenden Wochen Wege finden müssen, wie die Europäer wieder in einen umfassenden ‍Dialog mit Russland eintreten können, und ⁠zwar in völliger Transparenz."

Der französische Präsident erklärte, die EU könne sich nicht einer direkten Verbindung nach Moskau berauben, wenn die US-Regierung ‍eine solche habe. Vertreter der USA sollen an diesem Wochenende in Miami erneut mit russischen ⁠Unterhändlern zusammentreffen.

Macron äußerte sich, nachdem die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in der Nacht zum Freitag beschlossen hatten, die Ukraine mit einem Kredit von 90 ‍Milliarden Euro für die ‌kommenden beiden Jahre zu finanzieren. Der Kredit wird durch den eigenen Haushalt des Staatenbundes und nicht mit den eingefrorenen russischen Vermögenswerten unterlegt. Die meisten EU-Länder, mit Ausnahme von Ungarn und der Slowakei, haben die Kommunikation mit Putin seit dessen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 abgebrochen. Macron hatte im Juli ein zweistündiges Telefonat mit Putin geführt, das ⁠erste seit drei Jahren.

