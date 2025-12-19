W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Maersk schickt erstmals seit fast zwei Jahren wieder Schiff durchs Rote Meer

Reuters · Uhr
Kopenhagen, 19. Dez (Reuters) - Erstmals seit fast zwei Jahren hat ein Schiff der dänischen ⁠Reederei ‍Maersk wieder das Rote Meer durchquert.

Das Schiff habe am Morgen ‌die Meerenge Bab al-Mandab passiert, teilte das Unternehmen am ‍Freitag mit. Dies sei ein bedeutender Schritt nach vorn, aber es sei noch zu früh für die Wiederaufnahme des regulären Verkehrs durch den ‍Suezkanal, erklärte Maersk. Derzeit ⁠seien keine weiteren Fahrten durch das Rote Meer geplant.

Seit Januar 2024 leiten ‍Maersk und andere Reedereien ihre Schiffe wegen Angriffen der ⁠jemenitischen Huthi-Miliz auf der Route durch das Rote Meer um. Die Miliz hatte ihre Überfälle auf Schiffe ‍mit der ‌Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen begründet. Die Schiffe nahmen stattdessen die längere Route um das Kap der Guten Hoffnung.

(Bericht von Stine Jacobsen, bearbeitet von Sabine Wollrab, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

AP Moeller Maersk B

