Merz und von der Leyen: EU-Mehrheit für Mercosur gesichert

Brüssel, 19. Dez (Reuters) - In der EU steht nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jetzt eine Mehrheit für die Unterzeichnung des ⁠EU-Mercosur-Freihandelsabkommens.

Zwar sei man ‍auf dem EU-Gipfel in Brüssel der Bitte der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nachgekommen, den finalen Beschluss nochmals bis Januar zu verschieben, ‌sagte Merz am Freitagmorgen nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. "Aber nach 25 Jahren (Verhandlungen) kommt es jetzt auf ‍zwei Wochen auch nicht mehr an." Meloni habe zugesagt, dass spätestens Mitte Januar der Termin in Brasilia nachgeholt werden könne, sagte Merz zu der eigentlich für Samstag geplanten Unterzeichnungszeremonie mit den südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. "Damit ist es jetzt sicher, dass Mercosur in Kraft treten kann ‍nach der Zustimmung der italienischen Regierung."

Er gebe die ⁠Hoffnung nicht auf, dass vielleicht auch noch die französische Regierung zustimmen werde. "Aber selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, ist die qualifizierte Mehrheit im Rat ‍gesichert." Auch von der Leyen sagte, sie sei zuversichtlich, dass die Mehrheit jetzt stehe.

Um den Widerstand gerade der großen Mitgliedstaaten ⁠Frankreich und Italien zu überwinden, hatten sich die Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten am Mittwoch im Streit über Agrarimporte aus den Mercosur-Ländern auf einen Kompromiss verständigt. Demnach soll eine Untersuchung eingeleitet ‍werden, wenn die Einfuhrmengen aus Südamerika ‌um mehr als acht Prozent pro Jahr steigen. Zudem einigten sie sich auf eine Erklärung, die EU-Maßnahmen zur Kontrolle auch in den Mercosur-Ländern, zur Unterstützung der Landwirte und zur Einhaltung von Produktionsstandards bei Pestiziden und Tiergesundheit festlegt.

Mit dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten würde die größte Handelszone der Welt mit mehr als 720 Millionen Menschen entstehen. Sie würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte abdecken.

