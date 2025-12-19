Nike bricht wegen Aussichten ein | Wall Street bleibt in Wartestellung

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Futures waren vor Handelsstart stärker im Plus, haben bis zum Opening die Gewinne aber entweder ganz oder im Wesentlichen abgegeben. Es mangelt an Schwung, was wir auch bei der gestrigen Rallye sehen konnten. Gestern schlossen im Nasdaq mehr Aktien auf einem 52-Wochentief als auf 52-Wochenhochs. Und das, trotz der robusten Kurse. Truist äußert sich optimistisch zu den Aussichten der KI-Infrastrukturwerte, mit Kaufempfehlungen für AMD, Broadcom und NVIDIA. Die Reaktion auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind uneinheitlich. Fedex schlägt auf breiter Front und hebt die Aussichten an, mit der Aktie dennoch schwächer. Nike steht wegen der sehr schwachen Aussichten stärker unter Druck, und auch KB Home tendiert wegen der trüben Aussichten schwächer.



