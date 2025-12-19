Ökonomen: Gemeinsame EU-Anleihen werden immer mehr zum Standardvorgehen

Berlin, 19. Dez (Reuters) - Der EU-Kompromiss zur weiteren Finanzierung der Ukraine mit einer gemeinsamen europäischen Schuldenaufnahme wird nach Einschätzung von Ökonomen immer mehr zum Standardvorgehen. "Dies ist ein ⁠weiteres Beispiel für ‍deutschen Pragmatismus und zeigt erneut, dass die EU bereit ist, für bestimmte Zwecke gemeinsam Kredite in Höhe von – makroökonomisch gesehen – recht bescheidenen Beträgen ‌aufzunehmen", sagte Andrew Kenningham vom Analysehaus Capital Economics am Freitag. Ein Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro ‍für die Ukraine entspreche etwa 0,5 Prozent der Wirtschaftsleistung der EU. Dies sei überschaubar im Verhältnis zum Corona-Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro. "Gemeinsame Kreditaufnahmen auf EU-Ebene sind kein Tabu mehr."

Die von Russland angegriffene Ukraine muss den zinslosen Kredit der EU nur zurückzahlen, wenn Russland Reparationen für die Zerstörungen zahlt. Die eingefrorenen russischen ‍Staatsguthaben in der EU über rund 210 Milliarden ⁠Euro werden deshalb zur Absicherung so lange eingefroren bleiben. Damit ist die Finanzierung der Ukraine für zwei Jahre gesichert.

Die EU-Kommission nimmt für den Kredit Anleihen am Finanzmarkt auf. Diese ‍sind über den EU-Haushalt abgesichert. Damit wird eine Vergemeinschaftung der Schulden vermieden - wie dies bei sogenannten Eurobonds der Fall wäre. ⁠Bei der Absicherung über den EU-Haushalt stehen die Staaten nur anteilig in der Pflicht und nicht für die gesamte Summe.

Deutschland hat sich in unterschiedlichen Regierungen immer wieder gegen eine Haftung für die Schulden anderer EU-Staaten ‍gewehrt. "Eurobonds speziell zur Unterstützung der Ukraine ‌sind eine gute Idee", sagte der Chefökonom der Privatbank Berenberg, Holger Schmieding. Ein russischer Sieg in der Ukraine wäre für die EU noch teurer. Eurobonds seien sinnvoll, wenn sie zur Finanzierung klar definierter, wirklich gemeinsamer Zwecke eingesetzt würden. "Sie sollten in keiner Weise zur Finanzierung der nationalen Haushalte der Mitgliedsstaaten verwendet werden."

Die Schuldenaufnahme für solche klar definierten Zwecke wird laut Carsten Brzeski von der Direktbank ING immer mehr zu einem etablierten Instrument in der EU. Die Entscheidung dürfte in Deutschland ⁠aber Sorgen verstärken, dass sich Europa weiter Richtung einer "Schuldenunion" entwickele.

