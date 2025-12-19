Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Abschaffung des Heizungsgesetzes
dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Abschaffung des Heizungsgesetzes:
"Eine einfache Rückkehr zu Öl- und Gasheizungen kann keine Lösung sein. Es würde bedeuten, alle Klimaschutzpläne an den Haken zu hängen. Eine Politik nach Vorbild der USA, die massiv auf Öl und Gas setzt, käme einem Scheitern der Umweltpolitik gleich. Noch fataler wäre es, unter dem Stichwort 'Technologieoffenheit' den Einbau klassischer Öl- und Gasheizungen zu forcieren. Denn geplant ist bisher, den Preis für CO2-Emissionen anzuheben, der fossile Energieträger verteuert. Wer sich dann noch neue Öl- und Gaskessel einbaut, würde in eine Kostenfalle getrieben. Der gärenden Unzufriedenheit gegenüber der Politik würde Tür und Tor geöffnet."/yyzz/DP/stw
Das könnte dich auch interessieren
Neue AufträgeSpanien bestellt 100 Airbus-Helikopter - China Airlines kauft mehr Großraumjetsgestern, 13:49 Uhr · dpa-AFX
Luftfahrt- und RüstungskonzernAirbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber15. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wert17. Dez. · The Market
PlusAbgestrafte Aktien