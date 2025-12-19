Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Nachholen von Feiertagen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Nachholen von Feiertagen:

"Sie schlagen deshalb vor, diese Wochenend-Feiertage an anderen Werktagen nachzuholen. In anderen Ländern werde das auch so gehandhabt. Klingt verlockend, wer hätte nicht gerne mehr Freizeit? Nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen allerdings würde sich dadurch das ohnehin dürftige Wirtschaftswachstum um 0,3 Prozentpunkte verringern. Unter den Tisch fällt bei den Feiertags-Ausgleichern auch, dass Länder, die gesetzliche Feiertage ausgleichen, deutlich weniger davon begehen als die Bundesrepublik. Zudem haben die Beschäftigten in diesen Ländern mitunter weniger Urlaubstage zur Verfügung als die deutschen Arbeitnehmer. Besser wäre es, das als Errungenschaft zu begreifen und Gerechtigkeit nicht im Überfluss zu suchen, sondern im Mangel."