Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Erbschaftsteuer

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zur Erbschaftsteuer:

"Erbschaften verschärfen Ungleichheiten. Daher wäre es angebracht, gerade sehr hohe Erbschaften zu besteuern. Das hat übrigens gar nichts mit Neid zu tun, sehr viel aber mit mehr Gerechtigkeit - und mit dem Leistungsprinzip, das schließlich gelten soll: Leistung muss sich lohnen, ja. Es ist aber oft nicht so: Unser Steuersystem besteuert menschliche Leistung, also Arbeit, deutlich höher als leistungslose Einkommen wie Vermögen oder Erbschaften. Dies zu ändern - das wäre eigentlich christlich und sozial. Nicht die Abschaffung der Erbschaftsteuer./yyzz/DP/stw

