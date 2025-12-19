W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu EU/russisches Vermögen

Uhr
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu EU/russisches Vermögen:

"Merz geht es auf dem EU-Gipfel um einen Verhandlungserfolg. Und auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ verlauten, man tage eben so lange, bis eine Lösung gefunden werde. Am Ende werden aber die deutschen Steuerzahler zur Kasse gebeten - ob für 50 Milliarden Euro oder ein Vielfaches mehr? Und das mitten in einer Wirtschaftskrise. Natürlich stellt sich die Frage nach dem eigentlichen politischen Ziel der Aktion Beschlagnahme. Die Mehrheit der EU-Staaten scheint zum hohen Poker bereit - die Risiken werden banalisiert."/yyzz/DP/stw

