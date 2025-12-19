Ukraine dankt EU für Milliarden-Kredit – Putin spricht von EU-Scheitern

(durchgehend neu)

Brüssel, 19. Dez (Reuters) - Die Ukraine hat der Europäischen Union für die Zusage eines Kredits in Höhe von 90 Milliarden Euro für die kommenden zwei Jahre gedankt.

"Dies ⁠ist eine bedeutende Unterstützung, ‍die unsere Widerstandsfähigkeit wirklich stärkt", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag im Kurznachrichtendienst Telegram. Er reagierte damit auf den Beschluss der ‌EU-Staats- und Regierungschefs, das Geld für die Ukraine am Kapitalmarkt aufzunehmen. Ungarn, die Slowakei und Tschechien wollen sich ‍daran nicht beteiligen. Die eingefrorenen russischen Vermögenswerte sollen als Sicherheit zunächst nicht herangezogen werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte dazu, die EU habe von dem Plan, ihre eingefrorenen Vermögenswerte zu verwenden, Abstand genommen, weil sie mit ernsten Konsequenzen hätte rechnen müssen. Der ursprüngliche Plan wäre einem "Raub am helllichten Tag" gleichgekommen, sagte Putin ‍auf seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau. Dies sei ⁠nicht nur ein Schlag für das Image der Euro-Zone, sondern untergrabe auch das Vertrauen vieler Länder, die ihre Gold- und Devisenreserven dort lagerten.

"PERFEKTE DER FEIND DES GUTEN"

Die Schwierigkeit bei ‍dem ursprünglichen Plan bestand darin, Belgien ausreichende Garantien gegen finanzielle und rechtliche Risiken zu geben. Dort liegt mit 185 Milliarden ⁠Euro der Großteil der eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Europa. Bundeskanzler Friedrich Merz, der sich für den ursprünglichen Plan zur Nutzung der russischen Vermögenswerte starkgemacht hatte, bezeichnete die Einigung dennoch als Erfolg. "Dies sind gute Nachrichten für die ‍Ukraine und schlechte Nachrichten für Russland, ‌und das war unsere Absicht", sagte er.

Auch die Ukraine zeigte sich zufrieden. "Es gibt Momente, in denen man bedenken sollte, dass das Perfekte der Feind des Guten ist", sagte der ukrainische Vize-Außenminister Serhij Kyslyzja. Ohne die finanzielle Hilfe der EU würde der Ukraine im zweiten Quartal des nächsten Jahres das Geld ausgehen, und sie würde den Krieg gegen Russland höchstwahrscheinlich verlieren. Finanzexperten begrüßten die Einigung ebenfalls. "Hätte Europa keine Lösung gefunden, wäre das eine symbolische Katastrophe gewesen", sagte Carsten Brzeski, Leiter der Makro-Forschung ⁠bei der ING Bank.

