ROUNDUP/Aktien New York: Moderate Erholung läuft weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die leichte Erholung an den US-Börsen hat sich am Freitag fortgesetzt. Große Sprünge gab es allerdings nicht. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 48.278 Punkte. Am Donnerstag hatte er zwar leicht im Plus geschlossen, aber den Großteil seiner Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben.

Dennoch ist das jüngste Rekordhoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex nicht fern. Der Dow hatte es erst vor einer Woche bei 48.887 Punkten erreicht, bevor er an Kraft verlor und in der neuen Woche schwächelte. Sein Wochenverlust beläuft sich aktuell auf 0,4 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,8 Prozent auf 6.827 Punkte. Der Nasdaq 100 , der zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen bei KI-Infrastrukturwerten gelitten hatte, holte ebenfalls weiter auf. Er stieg um 1,1 Prozent auf 25.296 Punkte und hat damit im bisherigen Wochenlauf leicht zugelegt.

Unter den Einzelwerten standen Nike und Fedex mit ihren Quartalsberichten im Blick. Für das Papier des Sportartikelherstellers ging es im Dow um 10 Prozent abwärts. Zwar schnitt Nike im zweiten Geschäftsquartal überraschend stark ab, doch die Aussichten trüben sich ein. So hapert es im wichtigen China-Geschäft und auch bei der Marke Converse.

Fedex büßten nach Halbjahreszahlen 2,1 Prozent ein. Der Logistikkonzern schnitt zwar überraschend gut ab und hob die Geschäftsjahresziele 2025/26 an, doch die eingeleitete Ausmusterung des Frachtflugzeugs MD-11 dürfte sich im laufenden Quartal deutlich stärker bemerkbar machen, wie es von der US-Bank JPMorgan hieß. Zudem verliere der Frachtbereich weiterhin an Dynamik.

Micron sprangen auf ein Rekordhoch und stiegen zuletzt um 5,5 Prozent. Der Speicherchiphersteller hatte tags zuvor von seinem Quartalsbericht und vor allem einer optimistischen Umsatzprognose für das laufende Jahresviertel profitiert. Dabei hatte das Unternehmen auf Bedürfnisse von Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren verwiesen. Am Markt wurde dies als Signal gewertet, dass eine stark steigende Nachfrage und Lieferengpässe höhere Preise für Microns Produkte ermöglichten. Andere Chipwerte mit KI-Bezug profitierten ebenfalls. AMD erholten sich weiter mit plus 4,8 Prozent und Nvidia gewannen 2,6 Prozent.

Um 6,4 Prozent ging es für die Anteilsscheine von Oracle nach oben. Damit profitierten sie vom möglichen Ende der monatelangen Tiktok-Hängepartie. Ein Händler begründete den Kursanstieg damit, dass laut Medienberichten eine Vereinbarung unterzeichnet wurde, wonach das US-Geschäft der chinesischen Videoplattform künftig in eine neue Firma unter starker Hand von US-Investoren gelangen soll. Zu diesen soll erwartungsgemäß auch der US-Softwarekonzern Oracle gehören.

Auch Medline blieben weiter im Blick. Die Aktie des Börsenneulings gewann 6,5 Prozent auf 42 US-Dollar. Die Aktie des Medizinprodukte-Herstellers war am Mittwoch an die Börse gegangen. Der Ausgabepreis je Aktie hatte bei 29 Dollar gelegen./ck/nas