Scharfe Kritik aus deutscher Wirtschaft zur vertagten Mercosur-Umsetzung

Berlin/Brüssel, 19. Dez (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft hat die verschobene Entscheidung zur Umsetzung des seit mehr als 25 Jahren geplanten Mercosur-Freihandelsabkommens mit vier südamerikanischen Staaten scharf kritisiert. "In Zeiten, in denen die europäische Wirtschaftskraft entscheidend ist, sendet die EU ein Zeichen der Schwäche - ⁠und schadet dem Handel, ‍dem Wachstum, Wohlstand sowie den Arbeitsplätzen eines ganzen Kontinents", sagte am Freitag die Präsidentin des Automobilverbands VDA, Hildegard Müller. Die Entscheidung soll nun Mitte Januar nachgeholt werden. Die Umsetzung von Handelsabkommen ist angesichts höherer US-Zölle und ‌einer schärferen Konkurrenz durch China aus Sicht der Wirtschaft dringend nötig. Frankreich ist aber weiter gegen das Abkommen aus Sorge um die heimische Landwirtschaft, auch Italien ist bislang ‍nicht an Bord.

Mit einem Freihandelsabkommen zwischen der EU mit den Mercosur-Staaten würde die größte Handelszone der Welt mit mehr als 720 Millionen Menschen entstehen. Sie würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte abdecken. Laut Deutscher Industrie- und Handelskammer (DIHK) werden derzeit rund 85 Prozent der europäischen Exporte in die Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay mit Zöllen belegt. Dies verursache Zusatzkosten von rund vier Milliarden Euro pro Jahr. Insgesamt exportieren 12.500 deutsche Unternehmen in ‍die Region, davon 72 Prozent kleine und mittlere Betriebe.

DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier sagte, ⁠die EU habe sich in Zeiten handelspolitischer Turbulenzen nicht als stabiler Anker erwiesen. Es gehe mittlerweile um Grundsätzliches, die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der EU. Das Abkommen wird seit 1999 verhandelt. "Die Frustration wächst", sagte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Chemieverbands VCI. Zwar sei ein Scheitern ‍des Abkommens kurz vor Weihnachten abgewendet worden. "Die EU hat aber erneut die Chance verpasst, international als kraftvoller Akteur aufzutreten."

NÖTIGE MEHRHEIT FEHLT

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sollte eigentlich am Samstag zu einer ⁠Unterzeichnungszeremonie nach Brasilien reisen. Doch die nötige Mehrheit für den Deal fehlte. "Wir brauchen noch ein paar Wochen, um einige Fragen mit den Mitgliedsstaaten zu klären", sagte von der Leyen. Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hatte am Donnerstag gesagt, er habe von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von der Verzögerung von bis zu ‍einem Monat erfahren und werde die Mercosur-Partner auf ihrem Gipfeltreffen am ‌Samstag über die nächsten Schritte beraten.

Meloni erklärte, Italien sei bereit, das Abkommen zu unterstützen, sobald die landwirtschaftlichen Bedenken ausgeräumt seien, was ihrer Meinung nach schnell geschehen könne. Polen, Ungarn und Frankreich sind gegen das Abkommen. Sorgen gibt es beispielsweise wegen dann steigender Importe von Rindfleisch, Zucker, Geflügel und anderen Waren. Für eine Zustimmung ist eine Mehrheit von 15 Ländern erforderlich, die zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung stellen. Die Haltung Italiens ist dabei entscheidend.

Der deutsche Industrieverband BDI betonte, es gehe um die Wettbewerbsfähigkeit Europas. "Die Staats- und Regierungschefs müssen alles dafür tun, damit Mercosur im Januar abgeschlossen wird. Dafür müssen einige Staaten über ihren Schatten springen", so BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. VDA-Präsidentin Müller ergänzte, es sei mehr Pragmatismus bei den Verhandlungen nötig. "Es kann nicht sein, dass ⁠ein Abkommen zu scheitern droht, über das seit Jahrzehnten verhandelt wird." Die EU könne nur mit wirtschaftlicher Stärke auf der Weltbühne mitspielen. "Die Welt wartet nicht auf Europa."

