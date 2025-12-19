Sony übernimmt Mehrheit an Peanuts

TOKIO (dpa-AFX) - Snoopy bekommt mit 75 Jahren einen neuen Besitzer: Der japanische Sony -Konzern übernimmt die Mehrheit am Unternehmen hinter den bekannten "Peanuts"-Figuren. Sony hielt bereits rund 39 Prozent an der Peanuts Holding. Jetzt kaufen die Japaner für 630 Millionen kanadische Dollar (390 Millionen Euro) weitere 41 Prozent dazu. Verkäufer ist die kanadische Firma WildBrain, bei der inzwischen unter anderem die Teletubbies zu Hause sind. Das restliche Fünftel bleibt bei der Familie des im Jahr 2000 verstorbenen Peanuts-Schöpfers Charles M. Schulz.

Snoopy, Charlie Brown und Co. sind auch 75 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten "Peanuts"-Comics ein gutes Geschäft. Es gibt nicht nur weiterhin TV-Serien, sondern auch unzählige Fan-Artikel mit den Figuren. In Arbeit ist auch ein neuer "Peanuts"-Film, der bei Apple TV+ erscheinen soll. Sony mit seinem Hollywood-Studio und dem Playstation-Spielegeschäft hat noch größere Möglichkeiten, mit den Markenrechten Geld zu verdienen./so/DP/men