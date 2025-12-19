Sparmaßnahmen beflügeln FedEx - Prognose für Gesamtjahr angehoben

Los Angeles/Bangalore, 18. Dez (Reuters) - FedEx hat dank Sparmaßnahmen und Preisanhebungen im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und ⁠die Gewinnprognose ‍für das Gesamtjahr angehoben.

Der bereinigte Gewinn sei im Ende November abgeschlossenen Quartal auf 1,14 Milliarden ‌Dollar gestiegen, teilte der US-Logistikkonzern am Donnerstag mit. Im Vorjahreszeitraum waren es ‍990 Millionen Dollar. Für das Gesamtjahr stellt der Deutsche-Post-Rivale nun einen Gewinn zwischen 17,80 und 19,00 Dollar je Aktie in Aussicht und hob damit das untere Ende der Spanne an. Die Aktie legte ‍nachbörslich um 2,4 Prozent zu.

FedEx verfolgt ⁠seit 2023 einen mehrjährigen Umbau, um Kosten in Milliardenhöhe einzusparen. Dazu werden Flugzeuge stillgelegt, Standorte geschlossen und die ‍zuvor getrennten Sparten Ground und Express zusammengelegt. "Wir haben unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umgesetzt und den ⁠Umbau unseres Netzwerks vorangetrieben, während wir uns in einem sehr schwierigen externen Umfeld bewegten", sagte Vorstandschef Raj Subramaniam. Die Sparmaßnahmen glichen ein rückläufiges ‍Sendungsvolumen aus. Dies ist ‌auf die seit neun Monaten schrumpfende US-Industrieproduktion zurückzuführen, da FedEx stark von Lieferungen zwischen Unternehmen abhängig ist. Während sich das Ergebnis im Express-Geschäft verbesserte, ging es in der Frachtsparte FedEx Freight zurück. Das Unternehmen begründete dies mit geringeren Sendungsmengen und höheren Löhnen.

