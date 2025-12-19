SPD-Chef Klingbeil arbeitet an weltweitem Bündnis gegen Rechtsruck

Berlin, 19. Dez (Reuters) - Angesichts eines weltweiten Erstarkens rechter Bewegungen will SPD-Chef Lars Klingbeil die internationalen progressiven Kräfte enger zusammenschließen.

Dazu belebt er die "Progressive Alliance", ein ⁠globales Netzwerk sozialdemokratischer ‍Parteien, wieder. An diesem Freitag kommt das neu installierte Präsidium in der Berliner SPD-Zentrale zu seiner ersten Sitzung zusammen. "Autokratien ‌überall auf der Welt werden stärker. Rechtspopulisten vernetzen sich über Grenzen hinweg in alle Richtungen", sagte ‍Klingbeil der Nachrichtenagentur Reuters. "Wenn rechte Netzwerke sich in den USA anbiedern und gemeinsame Sache mit Russland machen, müssen progressive Kräfte noch enger zusammenrücken als bisher." Eine Weltordnung, die auf gemeinsamen Regeln und Werten fuße, werde immer mehr infrage gestellt.

Hintergrund ist die zunehmende internationale Vernetzung rechter ‍Bewegungen, die sich vor allem über soziale ⁠Medien organisieren. Zuletzt reisten AfD-Abgeordnete in die USA, um sich mit der Maga-Bewegung von Präsident Donald Trump auszutauschen. Auch in Südamerika gewinnen rechte Kräfte ‍an Einfluss. In Argentinien regiert mit Javier Milei ein Anhänger Trumps, in Chile hatte José Antonio Kast die ⁠Präsidentschaftswahl gewonnen. "Wir brauchen gleichgesinnte Verbündete auf allen Kontinenten", erklärte der SPD-Chef. Europa müsse in dieser Lage seine Rolle selbstbewusst einnehmen und auf eigene Stärke sowie verlässliche Partnerschaften setzen.

An dem Treffen in ‍Berlin nehmen neben Klingbeil unter ‌anderem die schwedische Parteichefin Magdalena Andersson und der indische Oppositionsführer Rahul Gandhi teil. Dem Präsidium gehören etwa Vertreter aus Chile, Australien oder der Dominikanischen Republik an. "Wir wollen gemeinsam eine Richtung finden für die weitere Unterstützung der Ukraine, im weltweiten Kampf gegen Rechtsextremismus und in für uns zentralen Gerechtigkeitsfragen", sagte Klingbeil. Die 2013 gegründete Allianz wurde auf Klingbeils Initiative im Oktober 2024 neu aufgestellt und umfasst 121 Parteien aus 101 ⁠Ländern.

(Bericht von Markus Wacket; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)